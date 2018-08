Autore:

Danilo Chissalè

COSA BOLLE IN PENTOLA? Robassomero, periferia di Torino, dalla sede di Suzuki Italia fuoriesce un odore caratteristico inconfondibile… Quello di una novità made in Italy. Ore ed ore a cercare di carpire qualche indizio e poi… ZAC! Pesco sulla pagina Facebook di Suzuki una prova schiacciate: la foto di una GSX-R1000. In carbonio!

RECIDIVI I ragazzi di Suzuki Italia ci sono cascati di nuovo. Dopo le versioni speciali di SV650X e GSX-S 750, rispettivamente denominate X-ster e Yugen, sarà la volta della sportiva di casa, la Suzuki GSX-R1000. I dettagli rimangono altamente top secret, per sapere di più dovremo aspettare il suo esordio, verosimilmente alla 75° edizione di EICMA, in programma dal 6 all’11 novembre prossimo.

PRIMI INDIZI Nonostante le bocche cucite, grazie alla foto presente nella nostra gallery, siamo in grado di anticiparvi qualche indiscrezione. La base sarà quella conosciuta della GSX-R1000R, protagonista del nostro confronto in strada e pista con la Ducati Panigale V4S, impreziosita (e alleggerita) dalle carene in fibra di carbonio. Motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc in grado di sviluppare 202 cv e 117 nm di coppia massima a 10.000 giri/min, forcella Showa BPF completamente regolabile e impianto frenante Brembo. Non mancano gli accessori, spesso protagonisti di queste edizioni speciali, come il paraleva per il freno anteriore e la leva frizione regolabile di tipo racing. Se guardate con attenzione la foto potrete scovare un dettaglio particolare, mettetelo insieme ai tanti dettagli racing… Basta! Non posso dirvi altro, per ora...