Autore:

Lorenzo Centenari

RETRÒ? NO, RETRO Qualche impaccio in fase di manovra? Le figuracce (o peggio ancora i danni materiali) appartengono al passato, ora ingresso e uscita da un posteggio sono easy. Lo sono, almeno, se siamo a cavalcioni di Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced, lo scooter dal nome lungo come una frase, ma anche il primo scooter a tre ruote con funzione retromarcia. Eccolo a Eicma 2018 mentre si esibisce nella sua performance preferita: il passo del gambero.

INDIETRO TUTTA Panoramica: la versione Sport Advanced di Piaggio MP3 500 HPE ha gli stessi contenuti dell’allestimento Sport, in più introduce la grande novità della marcia indietro, una prima assoluta per il mondo scooter (a tre ruote, ma anche a due). La retro permette così di (s)parcheggiare con maggior precisione e minore sforzo fisico, specie negli spazi angusti di un garage o in quegli stalli di sosta dove moto e ciclomotori convivono schiacciati l'un l'altro come sardine. La retromarcia si attiva a motore acceso e veicolo fermo: per indietreggiare, è sufficiente premere l'apposito comando sulla plancia.

A QUALE PREZZO? Non solo retro: Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced si distanzia da MP3 500 Sport anche nei nuovi fari anteriori con luci diurne a LED, inoltre per la peculiare cover della trasmissione e l’originale gamma colori, composta da tre tinte opache (Grigio, Oro e Blu). Il prezzo? Domanda legittima, ma la cifra è ancora top secret. Se il gap con lo step inferiore non sarà eccessivo, il successo è assicurato.