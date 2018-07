Autore:

Danilo Chissalè

CAPOSTIPITE Il Piaggio MP3 fu il primo scooter a tre ruote al mondo, i rivali ne hanno messo in discussione l’egemonia fino a detronizzarlo. Amato e odiato qui nel Belpaese, best seller nelle grandi metropoli europee, l’MP3 si rinnova nel look, nelle motorizzazioni e migliora finiture e comfort.

NUOVI MOTORI Le due nuove motorizzazioni di 350 e 500 cc si spartiscono sapientemente l’utenza senza entrare in conflitto: il 350 è ideale per la città, il 500 hpe è per chi lo scooter lo usa a tutto tondo, anche per una gita fuori porta. Entrambe le motorizzazioni hanno migliorato le prestazioni: il 350 a 4 tempi, 4 valvole, con iniezione elettronica e raffreddato a liquido eroga circa 30 cv mentre il 500, dotato di “Ride-by-Wire” multimappa, ne eroga 44 cv senza però inficiare i consumi che, a detta di Piaggio, sono diminuiti.

ENTRAMBI COMODI Il 500 hpe è l’ammiraglia e viene offerto in due allestimenti: Sport e Businnes, contraddistinti da colorazioni e dotazioni dedicate, ora più ricchi nella dotazione di serie. Il comfort è migliorato su tutti i modelli grazie alla nuova sella, più comoda, al nuovo schienalino, ai nuovi maniglioni di appoggio e al nuovo cupolino, più aerodinamico e più protettivo.

RIFINITO La versione Business punta tutto sull’eleganza. Distinguerla è semplice grazie ai particolari di pregio, quali la protezione del nuovo terminale di scarico, il profilo cromato della griglia sullo scudo anteriore e le finiture in grigio opaco dei cerchi ruota e del tunnel centrale. Vera chicca è il TomTom Vio di serie, il primo navigatore TomTom dedicato agli scooter.

AGGRESSIVO La Sport invece esalta la grinta con i particolari dalla finitura nera opaca, come la protezione del terminale di scarico, i cerchi ruota, il profilo della griglia sullo scudo anteriore e le maniglie per il passeggero. Ma la definizione sport non si guadagna solamente con qualche dettaglio opaco, allora via libera ai nuovi ammortizzatori Kayaba a gas, per una migliore trazione, più stabilità, e miglior comfort e ai dischi freno anteriori con profilo a margherita.

COME IL FRATELLONE La versione 350 si ispira marcatamente al fratellone Sport copiandone le finiture di colore nero opaco ed i dischi freno con profilo a margherita.

PREZZI Il Piaggio Mp3 non si è mai contraddistinto per il prezzo d’acquisto popolare e anche l’ultima versione non fa eccezione. Il 350 viene proposto a 8.600 euro franco concessionario mentre per i 500 si devono sborsare rispettivamente 10.300 euro per la versione Business e 10.700 per la versione Sport.