Autore:

Lorenzo Centenari

RICORRENZE SPECIALI Il 2019 sarà anno di rievocazioni, in casa Triumph. Si celebra il 60esimo anniversario nientemeno che del Twin più famoso della storia, Sua Altezza Triumph Bonneville, data di nascita 1959. Ecco a Eicma 2019 la esclusiva T120 Diamond Edition, colorazione unica e un pacchetto di finiture e dettagli da far venire l'acquolina. Ammirala anche in video da Fiera Milano.

LIMITED EDITION Triumph Bonneville T120 Diamond Edition è una serie limitata (800 esemplari) che si riconosce innanzitutto dalla verniciatura Snowdonia White and Aluminium Silver "union flag", oltre che dai fianchetti laterali a firma "Diamond". Altre caratteristiche sono lo stemma Triumph "4 bar" sul serbatoio, i fregi motore e i copricatena cromati. Ogni moto uscirà di fabbrica numerata e verrà consegnata con un certificate firmato dal Ceo di Triumph Motorcycles Nick Bloor in persona.

UN DIAMANTE DI TRIUMPH Come anche per Bonneville T120 Ace, altra serie speciale in mostra ad Eicma 2018, anche T120 Diamond si basa sulla elegante Bonneville T120 Black: cuore dinamico è perciò il noto bicilindrico frontemarcia da 1200 cc High Torque, coppia massima di 105 Nm a 3100 giri/min. A loro volta, anche ciclistica e sospensioni sono state riviste a beneficio di una guida il più possibile precisa, ma anche estremamente rilassata. Collezionisti, fatevi sotto.