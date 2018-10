Autore:

Giulia Fermani

NUOVA VERSIONE DEL JOYMAX A una settimana dall'inizio del Salone milanese delle moto continuano le anticipazioni sulle novità che vedremo sui vari stand. Sym a Eicma 2018 porterà il Joymax 300 Z, nuova versione che porta cambiamenti nel design ma - fino a prova contraria- non nella motorizzazione.

CARATTERISTICHE E PREZZO Caratterizzato dal design del posteriore più aggressivo, il Sym Joymax 300 Z ha un’ampia sellona, comoda per viaggiare in due, e un vano sottosella abbastanza grande da ospitare comodamente due caschi. Degno di nota il parabrezza regolabile, peccato per i fari vecchio stile, molti rivali hanno già i LED. Trattandosi di una nuova versione del Joymax già a catalogo le modifiche di quello esposto a Eicma 2018 dovrebbero limitarsi al lato estetico, mentre il motore sarà sempre il solito monocilindrico quattro tempi da 278 cc e 22 cv e mezzo. Per il prezzo bisognerà aspettare l'inizio del Salone meneghino.