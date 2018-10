Autore:

Danilo Chissalè

NELLA MISCHIA Al fianco della sorella enduro NH T, con cui condivide la base meccanica, debutterà durante la kermesse milanese, sotto i riflettori dello stand Sym, anche la variante stradale NH X: naked di piccola cilindrata pronta a fare a cazzotti con le rivali per accaparrarsi le simpatie dei sedicenni ma soprattutto dei genitori. La scheda tecnica prevede un monocilindrico 125 cc raffreddato ad aria, ruote in lega da 17", freni a disco e fanaleria a LED. Come per la sorella NH T la strumentazione LCD è completa e ricca d'informazioni: contagiri, tachimetro, indicatore del livello carburante e della marcia inserita oltre che i contachilometri totali e parziali. Il prezzo e la scheda tecnica verranno divulgati solamente dopo la presentazione alla stampa il giorno 6 novembre.