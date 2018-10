Autore:

Danilo Chissalè

A TUTTO TERRENO Tra le tante novità scooter presenti sotto i riflettori dello stand Sym a Eicma 2018 c'è anche una moto, la NH T: una enduro 125 cc spinta da un monocilindrico da 125 cc, incastonato in un telaio a traliccio coperto da sovrastrutture che ricordano molto da vicino le travel enduro di segmento premium. Le ruote a raggi di generosa dimensioni, calzate da pneumatici leggermente tassellati, fanno intuire una spiccata attitudine all'avventura, avventura da fare anche in coppia grazie alla sellona per due affiancata da pratici maniglioni. La strumentazione digitale è ricca di informazioni: mostra la marcia inserita, la velocità, il numero di giri del motore oltra alla tensione della batteria e ai contachilometri totali e parziali.