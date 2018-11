Autore:

Lorenzo Centenari

MOTO GUZZI IS BACK Ebbene sì, per la gioia dei nostalgici, la Guzzi tornerà alle corse. Si comincia con un monomarca, giusto per portare i motori in temperatura, poi chissà. A Eicma 2018, ecco il prototipo di Moto Guzzi V7 III Stone protagonista del trofeo Fast Endurance, serie che debutterà nel 2019 e che si articolerà su cinque appuntamenti, ciascuno in concomitanza coi Meeting Velocità Epoca in Pista della Federazione Motociclistica Italiana.

LOW COST TROPHY Il modello di Guzzi V7 III protagonista del trofeo non si allontana dalla moto di serie, conservando una potenza attorno ai 52 cv, vestendo semmai un kit gara che comprende pneumatici, sospensioni Ohlins, pedane e manubrio specifici. Prezzi ufficiali non ancora comunicati, il principio è in ogni caso quello di un'esperienza racing accessibile anche a chi non ha soldi da buttare. E che fascino, la Guzzi V7: osservala nel video.