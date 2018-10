Autore:

La Redazione

GIRO LUNGO Ad Eicma 2018 passando da Mandello del Lario e Colonia. Le novità Moto Guzzi 2019 sono già state anticipate in parte all'evento Moto Guzzi Open House 2018 e ad Intermot, ma state certi che al Salone di Milano il marchio lecchese ci riserverà sorprese.

TRIPLO BAGAGLIO Sulla base della Moto Guzzi V85 è già stata realizzata la V85 TT, declinazione per il turismo a lungo raggio, forte di un tris di valige rigide nell'allestimento. Si riconosce anche dalla livrea blu opaco, e ad Eicma non sarà l'unica variazione tematica intorno al nuovo bicilindrico a V trasversale di 90° da 850 cc di cilindrata. Come promesso, Moto Guzzi creerà attorno al suo motore una famiglia: attendiamo dunque una nuova concept, forse già pronta per la produzione come lo era, di fatto, la V85 lo scorso anno.

QUI BOBBER Passando alla V9, scontata la presenza della Bobber Sport transitata a Colonia qualche settimana fa. Per lei, sospensioni Ohlins al posteriore (mentre la forcella è quella standard), deflettore, faro più basso e un parafango più corto e più sportivo. Terminali di scarico omologati slip on e verniciati in nero opaco completano il quadro aggiungendo grinta anche nel sound, sebbene il motore rimanga quello delle altre V9.