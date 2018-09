Autore:

TANTE PROMESSE Anche Triumph scalda i motori in vista di Intermot 2018. A Hinckley non sono rimasti con le mani in mano rinnovando, a soli di anni dal lancio sul mercato, la Bonneville Street Scrambler. La conferma arriva dal video teaser che promette una nuova Scrambler migliore in tutto.

POCHE INFORMAZIONI Triumph non si è fatta sfuggire niente, nemmeno il nostro sguardo attento è riuscito a scovare qualche indizio palese sulla nuova Street Scrambler. Le voci di corridoio parlano di una moto più potente, più specialistica e curata nei dettagli, di per sé già di ottimo livello. Il claim del video è chiaro, è come se dicesse: la nostra moto è bella, divertente e pronta a tutto. Non ci resta che aspettare il 2 ottobre, data di presentazione ufficiale al Salone di Colonia.