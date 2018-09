Autore:

Danilo Chissalè

EVENTO MONDIALE Domenica 30 settembre 2018, oltre 120.000 illustri motociclisti gentiluomini in oltre 650 città in tutto il mondo indosseranno gli abiti più eleganti presenti nel loro guardaroba e saliranno in sella alle loro moto modern classic per raccogliere fondi e aumentare la conoscenza sulle problematiche di salute maschili, in particolare sul cancro alla prostata e sulla salute mentale maschile. Il Distinguished Gentleman’s Ride 2018 è alle porte e Triumph sarà il main motorcycle sponsor.

LA STORIA DEL DGR The Distinguished Gentleman's Ride nasce a Sydney, in Australia, dalla mente di Mark Hawwa. Ispirato da una foto di Don Draper della serie TV "Mad Men" in sella a una moto modern classic e in dosso il suo abito più elegante. Il raduno ebbe grande successo raccogliendo 2.500 motociclisti in 64 città, incoraggiando Mark a replicarlo negli anni seguenti e dotandolo di una tematica sociale importante e sottovalutata. Il successo è cresciuto ogni anno di più e lo scorso anno con oltre 94.000 partecipanti in 92 paesi hanno raccolto 4,85 milioni di dollari devoluti a sostegno per cause benefiche. Questi fondi sono investiti dalla Fondazione Movember che è la più grande organizzazione mondiale per la salute degli uomini.

TRIUMPH E DGR Il rapporto tra il DGR e Triumph è giunto al quarto anno, spinto dai valori che mondo del motociclismo dovrebbe celebrare, solidarietà in primis. Triumph, in qualità di main sponsor, metterà in palio tre moto assegnate ai più Gentleman: a colui che donerà di più andrà una Thruxton R, al secondo una Bonneville Speedmaster e al terzo una Street Twin. Inoltre, i motociclisti possono iscriversi al team Triumph DGR o Bonneville Spirit of '59 con un semplice click sul sito del DGR: i primi 5 classificati di ciascun team vinceranno un pack dedicato con una giacca tecnica in Tweed DGR Digby e una borsa da week-end in pelle.

COME PARTECIPARE Se anche tu vuoi indossare il tuo miglior completo in tweed (e non solo) e prendere parte al Distinguished Gentleman's Ride di quest'anno, puoi ottenere maggiori informazioni o iscriverti visitando il sito web di DGR.