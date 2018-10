Autore:

Danilo Chissalè

ANTICIPO SECCO Come un libero d’altri tempi Aprilia anticipa l’apertura del Salone di Colonia 2018 e svela le novità che ammireremo, prima sugli stand delle fiere autunnali, poi nei concessionari a partire dal 2019. La novità principale spetta alla Hypernaked Tuono V4 1100 Factory, ora dotata di sospensioni semi-attive sviluppate da Ohlins, ma anche RSV4 e Shiver riceveranno dei piccoli aggiornamenti nelle versioni 2019.

NUOVE SOSPENSIONI Neanche il tempo di saggiarne le abilità in pista solo qualche giorno fa ed ecco che Aprilia gioca il carico pesante: le sospensioni semiattive Ohlins per la più raffinata delle due versioni di Aprilia Tuono V4 presenti a listino. La Factory sfrutterà delle sospensioni sviluppate a “quattro mani” da tecnici Ohlins e Aprilia. Le Smart EC 2.0 avranno due modalità di intervento: semi attive o manuali, entrambe comunque personalizzabili dall’utente. La Gamma Tuono si rinnova anche negli accostamenti cromatici, la RR sarà disponibile in rosso Sachsenring e grigio Magny-cours, mentre la Factory sfoggerà la livrea Superpole.

CAMBIO COLORE Niente stravolgimenti, al momento, per la sportiva di Noale ma solo aggiornamenti cromatici. Per l’RSV4 RR il rosso è il punto fermo: i cerchi saranno disponibili solo in questa tinta, mentre per le carene si potrà scegliere tra il grigio Rivazza e il nero Arrabbiata, entrambi opachi. Come per la Tuono, anche la più raffinata delle RSV ha un'unica opzione cromatica: Superpole nera e rossa.

MULTIMEDIA DI SERIE Si arricchisce nella dotazione di serie la Naked “entry level” di Aprilia. La nuova Shiver avrà di serie uno schermo TFT da 4.3” dal quale comandare le funzionalità del AMP (Aprilia Multimedia Platform). Tra le principali funzionalità c’è quella di navigatore (solamente se impostato precedentemente sull’App dedicata) che mostrerà le indicazioni tramite pittogrammi. Anche per la Shiver sono previste nuove colorazioni, nello specifico la Challenging Red e Innovation Dark.