Autore:

Emanuele Colombo

SPECIALISTI DEL SUONO Cardo Systems, marchio americano di sistemi di comunicazione wireless per motociclisti, ha annunciato a Intermot 2018 una partnership con gli specialisti dell'audio JBL, per realizzare una nuova generazione di interfono Packtalk in arrivo nel 2019.

IL BENCHMARK Linee guida dei prodotti Cardo sono l'ottimizzazione delle prestazioni, della qualità del suono e della facilità d'uso. La partnership con JBL dovrebbe spingere l'acceleratore sulla qualità del suono. Da battere sono gli attuali dispositivi Cardo: l'attuale top di gamma Scala Rider Packtalk Bold, per esempio, mette in comunicazione fino a 15 motociclisti entro un raggio di 8 km, con 13 ore di autonomia, a un prezzo di 330 euro il singolo e 550 euro la coppia.