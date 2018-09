Autore:

Danilo Chissalè

PRONTI, PARTENZA… La stagione dei saloni delle moto è alle porte, a Intermot toccherà il ruolo di apripista, dal 3 al 7 ottobre in quel di Colonia (Germania). La kermesse tedesca si promette ricca di novità, espositori di ogni tipo ed eventi per accogliere al meglio gli oltre 220.000 visitatori pronti a riversarsi tra gli stand dei padiglioni. In questo speciale troverete info utili come: orari, prezzi, programmi e le immancabili novità delle case motociclistiche presenti. Nel caso in cui non riusciste a recarvi sul posto non temete, sul nostro sito troverete in tempo reale tutte le novità che verranno svelate durante il salone.

DATE Iniziamo con il comunicarvi le date di apertura al pubblico. Il Salone aprirà i battenti mercoledì 3 ottobre, rimanendo aperto fino a domenica 7. Gli orari di apertura saranno i medesimi per tutti e quattro i giorni di fiera, dalle ore 9 alle ore 18. Ma attenzione, tante delle novità verranno svelate in anteprima tra lunedì e martedì durante le giornate di apertura agli addetti del settore, se volete rimanere aggiornati live seguiteci sulla nostra home page moto.

PREZZI I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie e sul sito internet del salone. Il biglietto per i due giorni costa 25 euro, l’ingresso singolo è invece in vendita a 19 euro. Non mancano ovviamente le riduzioni, i giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni entreranno al salone pagando solamente 3.50 euro, mentre studenti e pensionati pagheranno 8 euro.

EVENTI Oltre alle ultimissime novità esposte dalle case produttrici ci saranno anche delle aree dedicate al mondo della personalizzazione, un area esterna dove stuntman e piloti professionisti si esibiranno in sella alle loro prestazionali due ruote e gli immancabili eventi fuori salone come l'Intermot Biker Party, al cui si potrà accedere solamente previo acquisto del biglietto, anch’esso acquistabile sul sito internet www.intermot-cologne.com. Non ci resta che augurarvi buon salone!