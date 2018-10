Autore:

Danilo Chissalè

GT PROTAGONISTA Il Salone di Colonia ha ufficialmente aperto i battenti, allo stand KTM la protagonista è la Super Duke 1290 GT. La Sport tourer è stata rinnovata nell’estetica, nel motore e nella dotazione tecnologica. Al suo fianco ci sarà anche la naked, per lei le novità si limitano ai nuovi accostamenti cromatici.

MOTORE RINNOVATO Più che uno stravolgimento, il nuovo motore ha ricevuto delle migliorie che ne hanno aumentato l’efficienza. Grazie alla nuova camera di risonanza, alle valvole d’aspirazione in titanio e alle nuove mappature la potenza massima cresce di due cavalli, passando da 173 a 175 cv. Invariata la coppia che rimane fissa a 144 Nm.

MAGGIORE PROTEZIONE Anche per le modifiche estetiche KTM ha preferito il cesello all’accetta, modificando leggermente l’estetica della Super Duke GT, specialmente nella parte anteriore. Il design delle carenature offre maggiore protezione, anche grazie al nuovo parabrezza regolabile manualmente con una sola mano. Il faro anteriore è ora full LED mentre nei convogliatori laterali trovano posto le luci cornering che illuminano il lato interno della curva.

NUOVO DISPLAY Tutto a colori, il nuovo display si colloca dietro al nuovo cupolino, al riparo dei raggi solari, a tutto vantaggio della leggibilità. Le informazioni sono numerose ma muoversi tra i diversi menu e funzioni è facile grazie al tasto retroilluminato posto sul semimanubrio di sinistra, dove si trova ora anche il comando del cruise control.

PRESTAZIONI AL TOP Nulla di nuovo a livello meccanico. Le sospensioni semiattive sono ovviamente marchiate WP, settabili in tre posizioni, mentre l’impianto frenante è affidato a Brembo. KTM promette le stesse prestazioni al vertice della sorella meno vestita.

COLORI E DOTAZIONI La nuova KTM Super Duke GT 2019 sarà disponibile in due colori: bianca o nera, per personalizzarla ci sarà l’immancabile catalogo KTM Power Parts. L’arrivo nei concessionari è previsto per gennaio 2019 mentre il prezzo verrà comunicato a breve.

AGGIORNAMENTI MARGINALI La nuda Super Duke 1290 R non beneficerà di grossi aggiornamenti per il 2019. A Intermot debuttano due nuove colorazioni, anche qui su base bianca o nera. Anche lei arriverà a gennaio nei concessionari.