Autore:

Emanuele Colombo

PER CHI CORRE SUL SERIO Questa è decisamente qualcosa di più che una moto per chi sogna i raid africani: la nuova KTM 450 Rally Replica 2019 è infatti la versione clienti – ora in vendita – della moto plurivincitrice alla Dakar, né più né meno. Di fatto è quasi identica alle KTM Rally Factory di Mathias Walkner, Toby Price e Sam Sunderland, che hanno trionfato nelle ultime edizioni, e beneficia di tutte le innovazioni tecnologiche introdotte in occasione della Dakar 2018.

COME CAMBIA “La KTM 450 Rally Replica, nuova in tutto, deriva dalla moto ufficiale con cui abbiamo iniziato a gareggiare alla fine dello scorso anno e che era stata sviluppata appositamente per vincere la Dakar”, dice Stefan Huber, Direttore tecnico del KTM Factory Rally Team. “Con l'ultima versione, il nostro obiettivo era quello di realizzare una moto più comoda, agile e stabile, che rispecchiasse le esigenze di guida dei nostri piloti. Volevamo migliorarne la guidabilità e ridurne il peso, creando una moto in grado di affrontare i percorsi impegnativi che caratterizzano la Dakar”.

LE NOVITÀ Ed ecco che il motore monoalbero a camme in testa a iniezione elettronica da 450 cc ha ora la testata ridisegnata, maggiore durata, una nuova trasmissione e un diverso scarico Akrapovič. Nuovi sono anche il sistema di gestione della centralina motore e il corpo farfallato, così come la cassa filtro, che ora favorisce la centralizzazione delle masse attraverso il riposizionamento della batteria e di parte dell'impianto elettico.

LA CICLISTICA Completamente nuova è anche la ciclistica, che offre una maggiore stabilità in frenata senza nulla togliere al rigore nei tratti veloci. Cambia il forcellone, che migliora la trazione grazie anche a monoammortizzatore e leveraggio rivisti, mentre la forcella WP XACT PRO da 48 mm a cartuccia chiusa, con sistema di smorzamento Cone Valve, offre un'ampia escursione e maggior precisione sulle asperità.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Chi avrà la fortuna di guidare la nuova KTM 450 Rlly Replica 2019 potrà apprezzare le nuove sovrastrutture, che migliorano la visuale del pilota grazie a una torretta in carbonio porta strumenti di nuovo disegno. E pure un comfort migliorato grazie a una sella più morbida. Realizzata in soli 75 esemplari – tutti già prenotati – la Rally Replica 2019 costa 26.000 € IVA esclusa (31.720 euro in totale). E per chi volesse cimentarsi nella prossima Dakar, KTM mette a disposizione il Race Service, un servizio a pagamento che recapita i ricambi dei clienti direttamente al bivacco della gara, senza doverli trasportare da casa.