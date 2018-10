Autore:

Danilo Chissalè

AGGIORNATE A margine della presentazione della Suzuki Katana, il Signor Suzuki ha annunciato le novità nella gamma sportiva GSX-R 1000. I cambiamenti non sono nulla di stravolgente, ma migliorano le caratteristiche sportive di entrambe le versioni.

LA BASE Partiamo dalla versione base. La GSX-R 1000 2019 sarà disponibile in tre nuove colorazioni, Metallic Triton Blue, Glass Sparkle Black/Metallick Matt Black e Pearl Glacier White/ Glass Sparkle Black. Addio, per il momento, alla livrea che richiama i colori del team MotoGP. Nuovo design per lo scarico, ora con finitura nera opaca e fondello in alluminio con un diverso paracalore. La grande novità è l’introduzione del quickshifter di serie anche sulla base, oltre alle gomme più sportive Bridgestone RS11 di primo equipaggiamento.

LA ERRE La più sportiva GSX-R 1000R adotterà anch’essa lo scarico da nuovo design e le nuove gomme, in aggiunta, per esaltarne il comportamento tra i cordoli, arrivano anche il pivot del forcellone regolabile e i tubi in treccia aeronautica per l’impianto frenante. Vi è a lei riservata, inoltre, una speciale livrea Glass Sparkle Black/Pearl Mira Red.