AUTUNNO DI FUOCO La campagna autunnale di Kawasaki si prospetta davvero ambiziosa. Dopo i rumors sul ritorno della Ninja 636 e il rinnovamento della supersportiva ZX-10R, l’esordio della Z125 con la sua omologa carenata, ecco che spunta un documento ufficiale depositato al CARB che preannuncia l’arrivo della nuova Z400, verosimilmente ad EICMA 2018 o, con un mese di anticipo, ad Intermot.

POCHE MA CERTE Come spesso capita quando intercettiamo i documenti provenienti dal CARB (Californian Air Resources Board), le informazioni si limitano a peso, cilindrata, emissioni e talvolta il nome del modello. Poco per la nostra curiosità, ma almeno sono dati certi e ufficiali. Il documento parla infatti di due moto da 400 cc: una è la già esistente Ninja 400, l’altra non può che essere la nuova Z400.

CARATTERISTICHE La nuova Z400 sarà identica alla sorella carenata per quanto riguarda telaio e motore, ci aspettiamo dunque di trovare un bicilindrico parallelo da 399cc in grado di erogare 45 cv. Anche il peso a secco non si discosterà di molto dai 164 kg dichiarati per la Ninja 400. Anche il reparto freni e sospensioni molto probabilmente verrà condiviso con la sorella, mentre per quanto riguarda l’estetica e le dotazioni è ancora tutto in fase di definizione. Capitolo prezzo: ci aspettiamo un prezzo di poco inferiore ai 6.090 euro necessari per acquistare la Ninja… vi terremo aggiornati.