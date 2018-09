Autore:

Danilo Chissalè

QUANDO ARRIVANO Annunciate quasi un anno fa a EICMA 2017, le piccole Z125 e Ninja 125 sono pronte a fare il loro esordio nella società al Salone di Colonia 2018, come annunciato da Kawasaki in questi giorni. Per fare accrescere l’attenzione su questi due nuovi modelli la Casa di Akashi ha lanciato una corposa campagna pubblicitaria sui suoi canali social, strumento migliore per attirare l’attenzione dei teenager, e sul sito lasceltapiùdifficile.it. Su quest’ultimo verranno di volta in volta svelati i dettagli che caratterizzano le ottavo di litro Kawasaki, anche se molti dettagli siamo riusciti ad anticiparveli con largo anticipo.

COME SARANNO Le nuove 125 cc saranno strette parenti delle sorelle asiatiche basate sul motore 250 cc, opportunamente ridimensionate per rientrare negli 11 kW previsti dai termini di legge. Le nuove Z125 e Ninja 125 infatti sfrutteranno lo stesso telaio delle omonime 250 commercializzate in oriente, lo confermano le quote di interasse, lunghezza e altezza della sella. Osservando con attenzione il video teaser rilasciato dalla Casa Madre si possono carpire alcuni dettagli: la strumentazione sarà digitale, le linee tese, i dischi freno avranno profili a margherita. La posizione in sella sarà ovviamente diversa, ma non estremamente: sulla più sportiva Ninja i semi manubri sono montati in maniera rialzata, salvaguardando i polsi del pilota che potrà beneficiare di una discreta protezione dal vento fornita dalla carenatura anteriore e dal cupolino di buone dimensioni.

DIFFICILE SCEGLIERE Simili ma diverse, meglio la sportiva o la naked? Kawasaki fomenta il dubbio con una serie di video teaser che confondono ulteriormente le idee. Voi quale scegliereste? Se volete fare chiarezza continuate a seguirci.