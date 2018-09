Autore:

Danilo Chissalè

DIRETTORE D’ORCHESTRA In musica capita spesso: orchestra austriaca diretta sapientemente da un direttore d’orchestra italiano. La stessa situazione è ora replicabile anche nel mondo dei motori: le possenti voci dei bicilindrici KTM della gamma Adventure esaltate dagli scarichi 4Track di HP Corse, azienda totalmente italiana con sede nel Bolognese, terra di motori.

4TRACK, 3 MATERIALI Hp Corse dedica alle avventuriere austriache (1290 Super Adventure, 1090 Adventure ma anche le precedenti 1190 e 1050) lo scarico 4Track, studiato per esaltare le caratteristiche delle maxi enduro. In grado di resistere alle situazioni più impegnative e ai tanti km percorsi, 4Track è stato testato a lungo al banco e sui percorsi più difficili, garantendo affidabilità, una sensibile riduzione di peso rispetto agli scarichi originali (circa 3kg) e un aumento delle prestazioni specialmente ai regimi medio/bassi, il tutto senza rinunciare all’omologazione Euro 4. Lo scarico 4TRACK ha una lunghezza di 380 mm, il fondello di forma ottagonale, un beccuccio idroformato senza saldature e un corpo silenziatore, con logo inciso al laser, disponibile in tre diversi materiali: Titanio, Acciaio Satinato, Acciaio Nero.

DOVE E QUANTO 4TRACK sarà in vendita dai primi di settembre presso i concessionari Hp Corse e sul sito www.hpcorse.com ai seguenti prezzi: € 646,60 per il terminale in acciaio satinato, € 707,60 per l’acciaio con finitura nera e € 768,60 per lo scarico in titanio