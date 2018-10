Autore:

Danilo Chissalè

THE QUEEN IS BACK Nel reame delle due ruote c’è una nuova regina, o meglio, la regina è sempre la stessa ma si ripresenta profondamente rivista. Mi riferisco alla R 1250 GS, degna erede della R 1200 GS, dominatrice indiscussa delle vendite da oltre un lustro. Spinta dal nuovo motore boxer da 1.252 cc a fasatura variabile, la R 1250 GS è più performante ed efficiente, l’abbiamo provata sulle strade del piacentino. Ecco come si è comportata.

PICCOLI DETTAGLI Se a primo impatto non riuscite a trovare grosse differenze estetiche nessuno ve ne farà una colpa, infatti il nuovo modello differisce dal vecchio solamente in alcuni piccoli dettagli estetici, difficili da notare se non dopo un’attenta analisi. La versione HP, che sostituisce a listino al Rallye, è caratterizzata dal becco più pronunciato e dalla sella piatta che facilita la guida in off-road, oltre che da un parabrezza sportivo, dalla livrea con i colori BMW Motorsport e dai cerchi a raggi d’oro dipinti (di serie). La più elegante Exclusive mantiene le tonalità scure accostate a dei dettagli in giallo. Entrambe hanno un adesivo sul serbatoio che urla al mondo la vera e propria novità: il nuovo motore boxer da 1.262 cc con fasatura variabile.

FASATURA E NON SOLO… Il sistema di distribuzione adottato dalla nuova R 1250 GS è totalmente diverso rispetto agli altri a fasatura varibile già adottati da altri competitors, diretti e non. Utilizza infatti un albero dotato di due camme: una ad altezza ridotta per migliorare l’erogazione con la farfalla parzializzata, l’altra ad altezza normale per il raggiungimento delle massime prestazioni. Il passaggio da una camma all’altra avviene tramite un attuatore elettromeccanico che sceglie la camma ideale in base al numero di giri e all'apertura della farfalla. Migliorano dunque le prestazioni del nuovo boxer, ora accreditato di 136 cv e 143 Nm, rispettivamente +11 e +17 rispetto a quello con distribuzione tradizionale. Ma dietro alla fasaturea variabile si cela un più approfondito studio fluido dinamico che migliora non solo le prestazioni ma anche efficienza ed emissioni (già in linea con le normative Euro5). Il nuovo boxer consuma oltre il 10% in meno rispetto al predecessore, rendendo meno frequenti le soste dal benzinaio. L’autonomia prevista è di oltre 350 km con un pieno di benzina.

SQUADRA CHE VINCE Come vi avevamo anticipato al momento della sua presentazione al mondo, il reparto ciclistico non prevede novità di sorta. D’altronde una soluzione così apprezzata non aveva senso di essere stravolta. La “GS” è così: trasmissione a cardano, telaio a traliccio e forcella di tipo telelever accoppiata ad un mono ammortizzatore paralever regolabile elettronicamente tramite il sistema Dynamic ESA. I freni perdono i fregi di Brembo ma rimangono validi con pinze ad attacco radiale che mordono dischi da 305 mm all’anteriore e 276 mm al posteriore. Inedita la funzione Dynamic Brake Assist, che nelle frenate di emergenza chiude in automatico la farfalla per evitare che il motore rimanga accelerato in maniera inavvertita, confermato invece l’ Hill Start Control che mantiene pinzato il posteriore aiutando nelle partenze in salita, specialmente se si viaggia a pieno carico.

RICCA DI SERIE La regina di casa BMW arriverà nelle concessionarie del Belpaese il 20 ottobre. In questa data ci sarà la possibilità di toccare con mano tutte le novità del model year 2019 in occasione del "Porte Aperte". Capitolo prezzo: il prezzo di partenza è di 17.850 euro chiavi in mano, con primo tagliando incluso come da tradizione BMW. Per le versioni Exclusive e HP bisognerà aggiungere rispettivamente 450 e 750 euro. Rispetto alla versione precedente c'è un aumento di circa 900 euro, non sono pochi ma la tecnologia introdotta segna un cambiamento radicale che in parte giustifica l'incremento. Sono infatti di serie il faro Full Led, la strumentazione TFT con connettività Bluetooth e l’Hill Start Control, prima disponibili solo come accessori.