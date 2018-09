Autore:

Danilo Chissalè

L’ELISIR Dura la vita della moto più venduta in Italia da oltre un decennio, sempre insidiata da nuove avversarie a caccia della corona. BMW rinnoverà totalmente la gamma spinta dai motori boxer, di cui la R 1250 GS sarà la portabandiera, a partire dal 2019, adottando un nuovo sistema di fasatura variabile denominato Shift Cam. Un video apparso su Youtube, dalle sembianze ufficiali (il carattere delle scritte in sovraimpressione è lo stesso adottato nei video istituzionali della casa bavarese) ma caricato da un utente privato, mostra il funzionamento (presunto?) del nuovo motore ed alcune modifiche estetiche che troveremo sulla Maxi enduro BMW.

COME FUNZIONA Il sistema di distribuzione sarà totalmente diverso rispetto agli altri a fasatura varibile già adottati da Ducati (DVT) e Honda (V-Tec), utilizzerà un albero dotato di due camme: una ad altezza ridotta per migliorare l’erogazione con la farfalla parzializzata, l’altra ad altezza normale per il raggiungimento delle massime prestazioni. Il passaggio da una camma all’altra avverrebbe meccanicamente stando a quello che si evince dal video, anche se non essendo ufficiale al 100%, ci teniamo il beneficio del dubbio. Certe sono invece le prestazioni del nuovo boxer accreditato di 136 cv e 143 Nm, rispettivamente +11 e +17 rispetto a quello con distribuzione tradizionale.

COME CAMBIA Ricordando sempre la parziale attendibilità del video (seppur molto credibile) la nuova GS cambierà leggermente anche nel look: nuovo disegno per le testate dei cilindri e i collettorie alcune componenti, come il paracoppa e le pinze freno. Confermata la ciclistica invece, con la forcella anteriore Paralever e la nuova strumentazione TFT, da noi provata sul modello attuale. L’ufficialità al 100% arriverà verosimilmente in casa, a Intermot 2018 ma non mancheremo di avvisarvi nel caso si scoprisse ancora qualcos’altro.