Autore:

Danilo Chissalè

NUOVA O VECCHIA? BMW ha da poco presentato la R 1250 GS, erede della versione 1200, dominatrice del mercato moto italiano e mondiale. La nuova “GS” sarà spinta dal nuovo motore boxer a fasatura variabile Shift Cam: più silenzioso, ecologico e meno assetato. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per il 20 di ottobre, in occasione del “porte aperte”, ad aspettarla negli showroom troverà la sorella 1200, sarà battaglia? Il nuovo vince sempre o la vecchia continuerà a far breccia nel cuore degli appassionati?

A DISCREZIONE La nuova promette di essere più sicura, più potente, più tecnologica. Il confronto sembrerebbe impari ma, come spesso accade quando un modello nuovo sostituisce il vecchio, quest’ultimo godrà di forti sconti per non rimanere invenduto in un angolo del concessionario. Da BMW ci fanno sapere che non ci saranno scontistiche ufficiali, lasciando la gestione degli “avanzi” ai concessionari. Se siete interessati alla vecchia provate a chiederlo… domandare è lecito.

1.000 IN PIU’ Se avete già letto il nostro articolo in cui vi spieghiamo le novità della nuova R 1250 GS (se non lo avete fatto cliccate qui) avrete potuto notare una differenza di prezzo di circa 1.000 euro tra la vecchia e la nuova in configurazione base. Da cosa deriva questo aumento di prezzo? Una parte della “colpa” va data alla fasatura variabile, che permette alla nuova GS di essere più potente di 11 cv ma già in linea con le normative Euro5, l’altra è dovuta alla quantità di accessori ora disponibili di primo equipaggiamento. Una R 1250 GS ha di serie rispetto alla 1200: i fari Full Led, il display TFT (qui il nostro commento dopo la prova), l’Hill Start Control e il nuovo Dynamic Brake Assist, un sistema di sicurezza che chiude la farfalla in caso di panic stop. Tutti questi accessori montati singolarmente su una R 1200 GS porterebbero ad un prezzo d’acquisto decisamente più elevato, ad esempio una R 1200 GS Rally full optional costerebbe circa 600 euro in più rispetto alla HP di pari allestimento.

COSA COMPRO? Dunque, cosa conviene acquistare? Secondo noi i vantaggi del nuovo, prestazioni, dotazioni, rivendibilità, sono argomenti sufficienti ad indirizzare la scelta verso quest’ultimo. Il discorso cambierebbe, e non poco, se la scontistica effettuata dal concessionario superasse i 2.000/2.500 euro. Pagare una “GS” 15.000 euro non capita certo tutti i giorni.