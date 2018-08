Autore:

Luca Cereda

DOMANI E' ADESSO Il futuro è delle auto elettriche, dicono. E le due ruote? Piaggio non ha dubbi: sulle strade del futuro, le nuove Vespa sfrecceranno in silenzio. A settembre 2018 inizia la produzione della Vespa Elettrica che ha debuttato a Eicma 2017 in versione definitiva: a un anno esatto dalla presentazione del prototipo.

SCHEDA TECNICA Il cuore di Vespa Elettrica è una Power Unit in grado di erogare una potenza continua di 2 kW. 4 kW è, invece, la potenza massima. Prestazioni da cinquantino, dunque, ma insaporite dal brio dell'elettrico: ovvero, accelerazione immediata e una spinta fluida.

QUANTO DURA Sì ma, l'autonomia? Per la Vespa Elettrica Piaggio garantisce 100 km, che per il commuting bastano e avanzano. Non fosse così, c'è la versione X, che affiancando un generatore al motore elettrico raddoppia l’autonomia.

IL PIENO Per la ricarica della batteria agli ioni di litio è sufficiente collegare il cavo sistemato nel vano sottosella a una presa elettrica a muro domestica, oppure a una colonnina di ricarica pubblica. Tempo del rifornimento: 4 ore.

CONNESSA La Vespa Elettrica è anche connessa allo smartphone. Ha un display digitale TFT attraverso il quale, grazie alla nuova versione della Vespa Multimedia Platform, è possibile gestire alcune funzionalità del telefonino. Tutto questo entrerà nella nostra quotidianità a partire dal 2018 inoltrato.

ANCHE COL CANONE I primi modelli di Vespa elettrica, infatti, saranno in consegna per la fine di ottobre con piena commercializzazione a novembre. Saranno acquistabili esclusivamente on-line, con prezzi simili a quelli dell’alta gamma di Vespa attualmente in commercio. Anche con un canone mensile che include diversi servizi. Guarda il video live per saperne di più.