Autore:

Danilo Chissalè

LEI ALL’AVVENTURA Tra le tante proposte al femminile del catalogo Stylmartin fa il suo esordio lo stivale Touring Yuma Elegance: prodotto in pelle pieno fiore lavorata con trattamento idrorepellente. La fodera waterproof all’interno mantiene il piede asciutto e il fusbet anatomico e removibile lo sostiene al meglio. La chiusura tramite zip è comoda: corre verticalmente lungo tutto il lato interno ed è protetta da una patella con velcro. L’esterno dello stivale è caratterizzato da lavorazioni che ne incrementano comodità e sicurezza come gli snodi anteriori e posteriori, gli inserti elasticizzati, la protezione alla tibia, i reflex silver. La suola è prodotta in gomma antiscivolo e antiusura ma non rinuncia al tocco di femminilità di un tacco discreto.

TAGLIE: da 36 a 41

PREZZO: 167 euro