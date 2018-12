Autore:

Lorenzo Centenari

A NATALE OGNI SCHERZO VALE Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito alcune idee per pacchi natalizi originali e di alta qualità, tutti quanti da pescare comodi comodi dal divano di casa, semplicemente ordinando e acquistando dal più grande supermaket virtuale al mondo che è Amazon. A beneficio dei ritardatari, in particolare di coloro che a Natale sono in vena di scherzare, ecco un'altra carrellata di prodotti auto e moto (anche dal catalogo Amazon Basics) che al destinatario risolveranno un cruccio quotidiano (specie ora che là fuori fa freschino), oppure regaleranno un semplice sorriso. Anche al volante. Sotto con altre 10 proposte per tutte le tasche.

1. AMAZON BASICS - BORSA PORTATUTTO PER TETTO AUTO Capacità di stoccaggio di 425 litri, 8 cinghie di serraggio con fibbie per facilitare il collegamento al portapacchi, impermeabile e resistente allo scolorimento per offrire protezione contro polvere, raggi solari, vento e pioggia, chiusura a cerniera lampo maggiorata con alette antipioggia. 56,99 euro.

2. MIOKE 3PCS Caldo coprivolante invernale per auto 100% lana morbida. Scalda le tue mani (e lo spirito) proteggendole dall'impugnatura del volante freddo, non scivola. 16,99 euro.

3. AMAZON BASICS - GUANTO DELUXE IN MICROFIBRA Guanto per la pulizia dell'auto, assorbe una quantità d'acqua pari a 7 volte il proprio peso. Può essere utilizzato con acqua semplice o saponata, oppure per l'asciugatura. Privo di lanugine, antigraffio e non abrasivo sulla vernice. Il polsino elasticizzato contribuisce a tenere il guanto saldo sulla mano. 7,83 euro.

4. DAINESE-MIG C2 Guanti da moto unisex di colore nero, misure da S ad XXL. 70 euro.

5. PARASOLE PER PARABREZZA "CARS" Prodotto in bolle di alluminio e gommapiuma, ottimo effetto schermante in grado di ridurre la temperatura all’interno dell’auto e di prevenire l’invecchiamento dell’imbottitura del cruscotto. Facile da installare grazie a pratiche ventose, mentre le cinghie permettono di ripiegarlo e conservarlo in modo pratico. Il design è double face: il veicolo cambia aspetto ad ogni parcheggio. 8,59 euro.

6. AMAZON BASICS - ORGANIZER PER SEDILE AUTO Due organizer ideali per l'uso quotidiano o per lunghi viaggi. Pratiche tasche portaoggetti per giocattoli, libri, snack e altri oggetti, tasca trasparente perfetta per riporre il tablet. Proteggono il retro dei sedili anteriori (in pelle, stoffa o tessuto) da polvere, sporcizia, macchie, fango. 18,99 euro.

7. THULE 739 Portasci scorrevole per 6 paia di sci o 4 snowboard, scorre all'esterno dell'auto per facilitare il carico e lo scarico dell'attrezzatura: non è più necessario sporgersi sul tetto rischiando di sporcarsi o di graffiare l'auto. Esclusivo il suo design aerodinamico in alluminio, la struttura rialzata evita inoltre che gli attacchi degli sci tocchino il tetto e lo danneggino. 146 euro.

8. ISSE C60054 CALZE DA NEVE Calze in tessitura ultrarinforzata secondo proceduto Tribologic. Fabbricate in Spagna, certificate TÜV e compatibili con strade di alta montagna. Resistenti fino a 50 Km/h, lavabili in lavatrice. 45,18 euro.

9. AMAZON BASICS - RIVESTIMENTO PER SEDILE AUTO Coprisedile per mantenere l’auto pulita quando trasporti i tuoi animali. Misure 119x142 cm, protegge il sedile posteriore da graffi, schizzi e macchie, si aggancia grazie ai due occhielli per il poggiatesta, ai due ganci per il sedile e alle due cinghie elasticizzate. 15,99 euro.

10. THUMBS UP RW-QUNLHD Divertenti adesivi per carrozzeria e finestrini posteriori raffiguranti personaggi celebri. Per trasportare la Regina Elsabetta, senza nemmeno che Sua Maestà debba preoccuparsi di proteggersi da sole o forte pioggia (durevoli e resistenti agli agenti atmosferici). 9 euro.