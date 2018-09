Autore:

Danilo Chissalè

DI BENE IN MEGLIO Giunto alla sua quarta generazione il Kymco Xciting si rinnova totalmente nel look e nelle dotazioni per tornare a battagliare nel segmento dei maxi scooter monocilindrici dall’indole sportiva. Il suo habitat è la città, ma grazie al motore brillante e alla ciclistica genuina è in grado di destreggiarsi con destrezza anche nelle gite fuoriporta, senza sfigurare nemmeno all’orario dell’aperitivo.

AGGRESSIVO A primo impatto il cambiamento estetico è ben visibile. Le linee del nuovo Xciting S 400 sono ben più aggressive rispetto al suo predecessore, ricalcando i profili muscolosi del fratello bicilindrico AK 550, specialmente nella vista frontale e posteriore. Lo scudo ospita la nuova fanaleria a LED con DRL, anteprima mondiale nel segmento scooter, ed il parabrezza di buone dimensioni regolabile manualmente su cinque livelli senza l’utilizzo di attrezzi. Dietro di esso si posiziona il nuovo cruscotto formato da tre quadranti: 2 digitali e uno analogico.

TI MOSTRO TUTTO La strumentazione mostra tutte le informazioni del caso, dal livello del carburate ai contachilometri parziali. La vera chicca è il sistema di infotainment Noodoe, che permette allo smartphone di dialogare con lo schermo digitale del cruscotto mostrando le chiamate, i messaggi ma anche le notifiche dei social network. Tutto ovviamente mentre si è fermi al semaforo. L’Xciting sarà anche il primo scooter del suo segmento a equipaggiare un sistema di navigazione integrato, il Noodoe Navigation che, tramite all’applicazione da scaricare sul proprio telefono, mostrerà tramite mirroring le indicazioni stradali.

MULTI VANO Quando si parla di scooter la praticità è un aspetto fondamentale e, come ogni scooter che si rispetti, anche l’Xciting S è dotato di numerosi vani dove riporre gli oggetti. Tre per la precisione: due nel retro scudo dotati di serratura elettrica e presa USB oltre l’immancabile vano sottosella. Vi si accede premendo un tasto sul blocchetto sinistro che solleva solamente metà sella. L’imboccatura non è molto ampia, ma all’interno del vano ci sta comodamente un casco integrale. La capacità di carico non è propriamente il punto forte dello scooter taiwanese, penalizzata anche dall’imponente tunnel centrale che impedisce di caricare la classica confezione di acqua minerale.

PRESTAZIONI BRILLANTI L’Xciting S 400 però non nasce per fare il mulo da soma, il suo obbiettivo è regalare all’utente prestazioni brillanti e dinamismo. Il motore G5SC da 400 cc ha la potenza più alta della sua categoria: 26,5 kW (36,1 CV), con una coppia di 38,4 Nm a 6.000 giri/min. Una potenza di circa 96 cv/litro, che i tecnici di casa Kymco hanno imbrigliato con un nuovo supporto motore più rigido che ancora il propulsore al telaio, a tutto vantaggio del piacere di guida. La doppia piastra di sterzo abbraccia una forcella con steli rovesciati da 41 mm mentre al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori regolabili. Ben dimensionato l’impianto frenante composto da un disco a margherita da 280 mm all’anteriore morso da una pinza ad attacco radiale, al posteriore disco da 240 mm con freno di stazionamento. Come prevede la legge, l’impianto frenante è controllato dall’impianto ABS a due canali sviluppato da Bosch.

ACCESSORI E PREZZO Kymco Xciting 400 S è disponibile in due colorazioni, entrambe opache “Stone Effect”: blu verbania e nero allione e costa 6.790 euro con 5 anni di garanzia. In più, lo si potrà personalizzare scegliendo tra gli accessori disponibili: per esaltare l’indole sportiva c’è il cupolino fumé e lo scarico Proma; per assicurarsi una maggiore protezione da vento il parabrezza maggiorato. Per chi ha maggiori esigenze di trasporto, inoltre, sarà possibile montare un bauletto in tinta da 47 litri con supporto dedicato.