Autore:

Marco Rocca

SU AMAZON Si dice che su Amazon si trovi proprio di tutto. Quanto è vero! Pensate che ora è possibile anche prenotare il test drive di un'auto. Si, avete capito bene.

L'iniziativa nasce da un accordo tra il colosso statunitense degli acquisti on-line n e la Casa italiana Alfa Romeo ma per adesso è circoscritta nei confini del Regno Unito.

45 MINUTI L'offerta dedicata ai clienti Amazon che vivono a Londra, Birmingham, Manchester o Edimburgo offre la possibilità di prenotare un test drive di 45 minuti con la Stelvio.

DIMMI DOVE E QUANDO Si può scegliere l'ora e un giorno prestabiliti e l'auto verrà consegnata da uno specialista Si può scegliere l'ora e un giorno prestabiliti e l'auto verrà consegnata da uno specialista Alfa Romeo . Durante i 45 minuti di prova, i potenziali clienti potranno prendere confidenza con l'auto su strade a loro familiari, che a loro volta dovrebbero aiutarli a stare più a proprio agio al volante.

UN TESTO NUOVO "Lavorare con Amazon su questo programma di test drive - ha dichiarato James Marsh FCA UK exec - ci ha dato la possibilità di mettere davvero al centro i nostri clienti e rendere l'intero processo di prova un'opportunità diversa dalle solite prove".

LE DATE I test drive saranno disponibili in base all'ordine di arrivo dei primi fine settimana: 24-25 Nov, 01-02 Dic, 08-09 Dic, 15-16 Dic per Londra, 01-02 Dec per Birmingham, 08- 09 dic per Manchester e 15-16 dicembre per Edinburgh.