Autore:

Lorenzo Centenari

PROMOVEMBER Ogni giorno è buono per spulciare tra le offerte che le Case auto confezionano su un singolo prodotto, o sulla propria intera gamma. Per tradizione, gli ultimi mesi dell'anno sono tuttavia un'autentica miniera di occasioni. Al netto delle promozioni che alcuni brand stanno studiando in previsione del Black Friday, appuntamento fisso ormai anche per il mercato delle quattro ruote, passiamo in rassegna, marca per marca, sconti e promo (per clienti privati) attivi a novembre 2018.

FIAT Torna in abbinamento ai modelli Fiat, Lancia e Abarth la speciale "SuperRottamazione", iniziativa grazie alla quale, rottamando la propria vecchia auto, è oggi possibile acquistare un esemplare in pronta consegna a condizioni particolarmente favorevoli. Esempi? Fiat Panda a 7.000 euro, finanziamento anticipo zero e la sicurezza del valore futuro garantito a tre anni dal contratto. Zero anticipo anche per Fiat 500: da 9.950 euro con soluzione Be-Smart, in più - su una selezione limitata di vetture - l'intero carnet degli optional in omaggio. A novembre, 500L parte da 13.500 euro, 500X - con finanziamento "Be-Smart Meno1500" - da 15.000 euro.

LANCIA Sempre tramite finanziamento "Meno1500", a novembre 2018 Lancia Ypsilon è in promozione a 8.750 euro, climatizzatore e comandi al volante inclusi.

ABARTH Anticipo zero e rate da 259 euro al mese, con la libertà di restituire l'auto dopo 4 anni. Questa l'offerta riservata ad Abarth 595: la puntura dello Scorpione non è mai stata tanto dolce.

ALFA ROMEO Per tutto il mese di novembre, il piano finanziario Alfa Free 50/50 TAN 0% consente di mettersi al volante di Alfa Romeo Stelvio B-Tech con soli 25.000 euro, nessuna rata mensile e la libertà, dopo due anni, di scegliere se tenerla, sostituirla o restituirla. Per Giulia B-Tech, l'importo è pari invece a 20.000 euro. In abbinamento a qualunque tipo di finanziamento, prevista anche l'estensione della garanzia a quattro anni con manutenzione programmata (iniziativa Mopar Top Care).

JEEP Fino a fine novembre, chi acquisterà un esemplare di Jeep Renegade o Jeep Compass in pronta consegna si ritroverà un'auto full optional: tutti gli accessori presenti sulla vettura sono infatti in omaggio. La promozione va a sommarsi a sua volta ai vantaggi del finanziamento Be-Smart: Renegade a partire da 18.900 euro con valore futuro garantito, Jeep Compass a 24.900 euro con smartphone integration, Forward Collision Warning e climatizzatore automatico.

FORD Interessante la campagna dell'Ovale Blu sul proprio sport utility EcoSport: su esemplari in stock e in associazione ad usato in permuta o da rottamare, 5.900 euro di ecoincentivi Ford e uno speciale coupon da 750 euro se si sceglie una versione a trazione integrale. Solo per modelli immatricolati entro il 30 novembre e acquistati secondo la formula Ford Credit.

RENAULT Sempre a un crossover compatto è dedicata l'iniziativa di Renault, che su Kadjar dCi 110 in allestimento Life calibra un noleggio di 169 euro al mese per 36 mesi che include anche RC Auto, messa su strada e tassa di possesso. In alternativa, su Kadjar Sport Edition 2 Blue dCi 115 è previsto - fino a esaurimento scorte e a fronte di permuta o rottamazione - uno sconto che raggiunge anche 7.000 euro.

PEUGEOT Prosegue nella tana del Leone la campagna Ecobonus: prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 31 ottobre e inizialmente circoscritto a Peugeot 208 ed alla gamma Suv (2008, 3008, 5008), il pacchetto di incentivi è stato esteso anche a Peugeot 108 e 308. Sulla citycar il vantaggio cliente è limitato a 3.000 euro, mentre sulla compatta il bonus può raggiungere anche quota 6.000 euro. Necessario lo scambio con un usato alimentato sia a gasolio, sia a benzina.

CITROEN Gli small Suv tirano forte e il Double Chevron cavalca l'onda. A novembre Citroen C3 Aircross PureTech 82 Cv Feel viene a costare 14.950 euro anziché 18.350 euro (sempre dietro permuta o rottamazione), in più il Pack City (sensori di parcheggio, alzacristalli elettrici, retrovisori ripiegabili elettricamente) è offerto in omaggio, per un ulteriore vantaggio di 500 euro.

VOLKSWAGEN Prossima al pensionamento, Golf 7 ha ancora frecce al proprio arco. Fino al 30 novembre, in configurazione Business 1.6 TDI 115 cv la best seller europea è a noleggio in promozione a 249 euro al mese. Bollo, RC Auto, polizza furto/incendio/danni, soccorso stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione contravvenzione inclusi nel canone. In caso di acquisto in contanti e di permuta usato diesel o benzina, Extra Bonus di 2.500 euro sul prezzo di listino.

OPEL A novembre il Fulmine invita il pubblico ad approfittare dell'offerta dedicata a Grandland X: in formato 1.5 Diesel 130 cv MT6 Advanced e in combinazione con permuta o rottamazione usato di almeno 10 anni di età, il Suv ammiraglio è in promo a 21.900 euro anziché a 28.700 euro. Con Scelta Opel, anticipo di 6.770 euro e 36 rate da 189 euro al mese.

TOYOTA Chiudiamo la rassegna con l'offerta riservata alle ibride Toyota, gamma sulla quale la rete nazionale eroga un bonus che oscilla dai 4.500 euro per Yaris Hybrid, Auris Hybrid e C-HR Hybrid ai 7.000 euro di RAV4 Hybrid. La promozione è anche in questo caso legata a permuta o rottamazione, senza vincoli di età o alimentazione del proprio usato.