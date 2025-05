Fiat Grande Panda Hybrid 2025: prova su strada, consumi e prezzo

La nuova Fiat Grande Panda arriva finalmente nella sua versione più attesa: quella con motore ibrido, che promette di diventare un autentico best seller con l'aiuto di prezzi realmente accessibili (si parte da 18.900 euro). Torna la Panda del popolo nelle vesti di Grande Panda Hybrid, adatta anche per i neopatentati: scopriamone insieme pregi e difetti nella prova su strada.

Fiat Grande Panda Hybrid Icon, vista laterale con il nome in bassorilievo

Non è un'auto per nostalgici, la Grande Panda. Certo ci sono elementi che richiamano con forza la Panda anni 80, ma su tutto vince lo spirito innovativo, che le dona muscoli da SUV e interni frizzanti: che salto di qualità rispetto all'austero pragmatismo dell'originale!

Al frontale, luci a LED attualizzano i fari quadrati di un tempo, mentre di lato la scritta con il nome del modello stampato in bassorilievo prende il posto dei fascioni in plastica a contrasto.

Il parabrezza è più inclinato e sul tetto compaiono mancorrenti inediti sulla versione top; non mancano poi elementi grafici a impreziosire un po' tutta l'auto: alcuni in bella vista, altri nascosti come ''easter egg''.

Fiat Grande Panda Hybrid Icon, il design della plancia a tema ovale

Easter egg e dimensioni: c'è un motivo se la chiamano ''Grande''

Basta notare la scritta ''Panda'' in caratteri tridimensionali alla base del portellone e, ancora di più, il pannello a effetto lenticolare sul montante C, che ti mostra il logo Fiat moderno se lo guardi da sinistra e le quattro stanghette oblique del marchio storico se, invece, lo osservi da desta.

Un effetto speciale che fa capire quanto la Grande Panda si allontani dal concetto di auto banale.

Rimangono linee nette e squadrate, echi della semplicità di un tempo, ma centimetro alla mano la Grande Panda è grande davvero e coi suoi 3,99 m di lunghezza fa il salto di classe dal segmento A a quello B (lasciando tra le supermini la cugina Pandina).

Il colpo d'occhio convince anche grazie ai colori brillanti e perfettamente intonati a un'auto accessibile nel prezzo, ma sofisticata nel modo di presentarsi.

Fiat Grande Panda Hybrid Icon, gli interni con dettaglio sui sedili anteriori

L'interno trasmette la stessa sensazione. Le linee sono sì semplici, ma tutt'altro che spoglie. Le plastiche - è vero - sono quasi sempre dure e lasciate a nudo, ma non sono tutte uguali nell'aspetto.

Bello, infatti, il gioco di colori che rende l'ambiente giovane: dal giallo traslucido della cornice della plancia digitale al cruscotto bicolore sottostante. La cura del dettaglio è sopra la media e lo stile essenziale lo è alla Apple maniera: less is more.

Sulla versione top, poi, la finitura è in Bambox: un tessuto esclusivo che contiene il 33% di fibre naturali di bambù.

La strumentazione della Grande Panda Hybrid

La strumentazione digitale è raccolta in un pannello ovale che riprende la forma della storica pista di collaudo sul tetto del Lingotto, uno dei principali stabilimenti Fiat fino al 1982.

Qui (nella strumentazione, non al Lingotto) trovo un quadro strumenti da 10'' e la radio digitale con schermo touch da 10,25''.

Ovale è anche la console tra i sedili dove trovo la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e i comandi del cambio a doppia frizione e 6 rapporti: la classica linguetta cromata a incasso che trovo su buona parte delle auto Stellantis attuali.

L'ovale si ripropone nella forma dei poggiatesta e nelle maniglie dei pannelli porta: è riportato persino in un disegnino in fondo al cassetto portaguanti.

Fiat Grande Panda Hybrid Icon, lo schermo da 10 '' dell'infotainment

Abitabilità: la Panda Hybrid offre più spazio della versione Elettrica

Bene lo spazio a bordo, che grazie ai fianchi verticali concede più centimetri del normale alle spalle degli occupanti. Ai 5 posti si combina un profondo e generoso bagagliaio da 412 litri di capacità (con il piano un po' infossato rispetto alla soglia, va detto).

Rispetto alla Panda Elettrica, tolta la batteria si guadagna spazio in altezza per le gambe dei passeggeri e circa 50 litri nel vano di carico. Oltre a circa due quintali sulla bilancia.

Piccola nota stonata: il comando dell'alzacristalli lato guida ha solo l'apertura automatica ma non la chiusura. Il climatizzatore, poi, raffredda bene con il motore termico in moto, ma non quando questo si spegne al semaforo o durante le fasi di veleggio elettrico: una strategia volta a risparmiare la batteria per limitare al massimo consumi ed emissioni, evidentemente.

Per svuotare le tasche, sono tre i vani portaoggetti, per una capienza totale di 13 litri: comodo, in particolare, quello davanti al passeggero che si apre come uno scrigno ed è posto in alto, quindi più facile da raggiungere in viaggio rispetto alla ribaltina ad altezza ginocchia: che è comunque presente.

Fiat Grande Panda Hybrid Icon, il cassetto portaoggetti e la bocchetta di ventilazione

Al posto di guida la seduta è comoda, con il contributo del sedile regolabile anche in altezza e del volante piccolo e sfacciato sopra e sotto: regolabile anch'esso in altezza e profondità.

I fianchetti ben profilati trattengono il giusto e il poggiatesta integrato non è troppo invadente. Sulla Grande Panda Hybrid, insomma, si sta comodi e non costretti.

Sul divanetto i centimetri non mancano anche se la postura è piuttosto verticale: come su una comoda sedia ergonomica da ufficio, per capirci, non stravaccati in poltrona come davanti alla TV.

In movimento, zero sorprese: la Panda è proprio quella che ti aspetti. Amichevole fin dal primo metro. Sterzo leggero, ingombri facili e quel motore mild-hybrid che su tante auto del Gruppo Stellantis non manca mai di fare bella figura: qui declinato in un'evoluzione con 110 CV e 205 Nm (leggi la nostra guida ai vari tipi di ibrido).

Quella della Panda Hybrid è una marcia fluida e confortevole, con un'elettrificazione leggera che vale quasi un full hybrid, tanto ti permette di veleggiare a motore spento.

Fiat Grande Panda Hybrid, la prova dell'allestimento La Prima

Consumi reali e comfort di marcia

Una volta lanciata l'auto alla velocità desiderata, basta alleggerire il piede per sentire i pistoni ammutolirsi. Se riuscite a guidare così, i consumi ringraziano, con il computer di bordo che segna attorno ai 6,5 l/100 km in città e poco oltre i 7,0 l/100 km in autostrada a velocità codice (valori che verificheremo sul nostro percorso di prova MotorRing appena possibile).

Bene il molleggio delle sospensioni, bene la tenuta di strada, bene il senso di sicurezza e precisione tra le curve, con il contributo del volante che da leggero in città acquista via via più carico al salire della velocità: rassicurante.

Meno bene l'insonorizzazione, che fa sentire il rumore di rotolamento delle gomme in autostrada un po' più alto di quanto speravo, ma sempre ben al disotto della soglia del fastidio.

Non è l'auto che ti incolla al sedile, la Grande Panda Hybrid, ma la velocità massima di 160 km/h si raggiunge dopo un lancio abbastanza contenuto, nonostante l'accelerazione da 0 a 100 km/h richieda un tempo di 11,2 secondi.

Il cambio a doppia frizione e 6 rapporti, che integra il motore elettrico del sistema mild hybrid, lavora bene, ma non permette il funzionamento manuale-sequenziale: mancano sia le palette al volante sia una qualsivoglia leva per cambiare marcia a mano.

Comodo il tasto per spegnere l'allarme di superamento dei limiti di velocità: si trova al centro della plancia sotto all'infotainment, insieme al tasto per spegnere il mantenimento di corsia. Li vorrei entrambi su tutte le auto, visto che in certe situazioni l'intervento dell'elettronica può risultare molesto.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri turbo benzina mild hybrid Potenza 110 CV Coppia 205 Nm Velocità massima 160 km/h 0-100 km/h 11,2 secondi Trazione anteriore Cambio automatico a doppia frizione, 6 rapporti Dimensioni 3,99 x 1,76 x 1,57 m Bagagliaio da 412 litri Peso 1.240 kg Prezzo da 18.900 euro

La Fiat Grande Panda è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Tutti gli allestimenti includono un pacchetto di aiuti alla guida (ADAS) essenziali, tra cui:

Frenata automatica

Mantenimento di corsia

Riconoscimento dei segnali stradali

Monitoraggio della stanchezza del conducente

Chiamata di emergenza E-Call

Grande Panda Pop - 18.900 euro

L’allestimento Pop è la versione base e prevede una dotazione di serie all'osso:

climatizzatore manuale

strumentazione da 10”

sensori di parcheggio posteriori

Manca il display dell'infotatainment: al suo posto, il supporto per lo smartphone.

Per questa versione c'è un'offerta lancio che porta il prezzo a 16.950 euro a fronte della rottamazione di un'auto Euro 4 o precedente e della sottoscrizione di un finanziamento con TAN al 5,99% e TAEG al 8,39% (scopri la promo).

Fiat Grande Panda Hybrid: gli allestimenti Icon e La Prima

Grande Panda Icon - 20.400 euro

La configurazione Icon alza l'asticella con:

infotainment con schermo da 10,25”

fari anteriori e posteriori a LED

cruise control

Solo per citare le aggiunte principali.



Grande Panda La Prima - 22.900 euro

Al top della gamma ibrida, questa versione aggiunge:

clima automatico

retrocamera

sensori di parcheggio anteriori

navigatore

ricarica wireless per lo smartphone

retrovisore elettrocromico

A tutto ciò si aggiunge un kit estetico dedicato per interni ed esterni, con cerchi da 17'', mancorrenti, protezioni in stile SUV e vetri privacy, oltre alla finitura in finto bamboo Bambox per la plancia.

Alle dotazioni previste dai vari allestimenti si sommano poi oltre 100 Accessori originali per una personalizzazione fine del veicolo, tra cui lettere laterali realizzate in materiali eco-compatibili, pannelli porta colorati e molto altro.

In definitiva, pur cresciuta e ''suvvizzata'', la Grande Panda riprende e attualizza i valori della Panda originale, alzando l'asticella sul fronte del design e dell'appeal: è un'auto concreta e frizzante al tempo stesso, proposta a un prezzo ancora umano, che va incontro a un pubblico molto vasto.

Per prezzi ancora più bassi dovremo aspettare l'arrivo della versione con motore termico, privo di elettrificazione e dotato di cambio manuale, che si renderà disponibile più avanti.

Ancora più in là dovrebbe arrivare la Grande Panda 4x4, che attualmente è allo stadio di concept - non ancora di progetto vero e proprio - ma che dovrebbe ereditare la trazione integrale elettrica del Gruppo già vista su Jeep Avenger 4xe: stay tuned!

Nuova Fiat Grande Panda 4x4, vista 3/4 anteriore

Quali sono le dimensioni della Fiat Grande Panda Hybrid?

La Fiat Grande Panda Hybrid misura 3,99 metri in lunghezza, 1,76 metri in larghezza e 1,57 metri in altezza. Rientra nel segmento B e offre un bagagliaio da 412 litri.

Quanto consuma la Grande Panda Hybrid?

I consumi reali rilevati si aggirano attorno ai 6,5 l/100 km in città e poco sopra i 7 l/100 km in autostrada, grazie al sistema mild hybrid da 110 CV.

Quali versioni sono disponibili per la Grande Panda Hybrid?

La Fiat Grande Panda Hybrid è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Offrono dotazioni crescenti, da essenziali a complete, con prezzi da 18.900 a 22.900 euro.

La Fiat Grande Panda Hybrid è adatta ai neopatentati?

Sì, la versione hybrid della Grande Panda è omologata anche per neopatentati, rendendola una scelta ideale per chi ha appena conseguito la patente.

Qual è la differenza tra Panda Elettrica e Panda Hybrid?

La Panda Hybrid ha più spazio per passeggeri e bagagli rispetto alla versione elettrica, pesa circa 200 kg in meno ed è dotata di motore a benzina con supporto mild hybrid.

Altri dettagli sulla nuova Grande Panda Hybrid sul sito ufficiale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2025