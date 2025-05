Nuova Fiat Grande Panda 4x4: anteprima del concept elettrificato dal DNA off-road

Insieme alla Grande Panda Hybrid, Fiat presenta il concept della nuova Grande Panda 4x4, che prefigura un modello accessibile e destinato all'offroad come lo è stata la Panda 4x4 del 1983. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Nuova Fiat Grande Panda 4x4, vista 3/4 posteriore

Il concept attuale si ispira al modello storico, tentando di riproporre l’anima funzionale e popolare che ha reso la Panda 4x4 uno dei modelli più riconoscibili del panorama automobilistico europeo.

Una citycar che ha fatto la storia

La Fiat Panda 4x4, lanciata per la prima volta nel 1983, si è distinta per la capacità di coniugare dimensioni compatte, maneggevolezza urbana e abilità off-road.

La combinazione di queste qualità ha definito una nuova categoria di veicoli, offrendo un’alternativa pratica e accessibile ai tradizionali fuoristrada, risultando persino più veloce di una Ferrari moderna (guarda il video!) se messe a confronto sul terreno giusto.

Colori e materiali ispirati alla natura

Il design del concept si distingue per scelte cromatiche che evocano natura e avventura. Il rosso scuro tradizionale viene rielaborato in una tonalità bordeaux profonda (come sul restomod Showtime di Kessel), mentre i dettagli in beige rimandano alla storica livrea della Panda 4x4.

Il risultato è un equilibrio tra riconoscibilità e innovazione estetica, ulteriormente accentuato dalle ruote scolpite e calzate da cerchi che ricordano quelli in acciaio del modello tradizionale.

Dotazioni pensate per l’outdoor

Il concept include fari supplementari montati sul portapacchi e la possibilità di integrare ulteriori accessori sottolinea la vocazione del progetto alla modularità e personalizzazione.

Fiat Panda 4x4 Showtime: vista 3/4 anteriore

Tra le principali novità tecniche del concept si segnala l’introduzione di un asse posteriore elettrificato, pensato per offrire migliori prestazioni su strada e fuori strada, senza rinunciare all’efficienza energetica.

Fiat non ha ancora svelato i dettagli e le caratteristiche tecniche, ma una simile soluzione fa pensare che la base meccanica per la 4x4 sia la Grande Panda Hybrid (non l'Elettrica) ed è molto probabile che lo schema sia il medesimo della Jeep Avenger 4xe e dell'Alfa Romeo Junior Q4.

Infatti, Jeep Avenger e Grande Panda in versione Hybrid a trazione anteriore montano lo stesso motore 3 cilindri turbo da 1,2 litri e sono accreditate dei medesimi valori di potenza e coppia: 100 CV e 205 Nm.

Ipotesi sulle caratteristiche tecniche

Dalla Grande Panda 4x4 Hybrid possiamo insomma aspettarci qualcosa di molto vicino ai 145 CV e 230 Nm di coppia messi in campo dalla cugina d'america, che mette nel pacchetto sospensioni posteriori multi-link e quattro modalità di guida specifiche per i vari tipi di terreno, con l'immancabile manettino SelecTerrain:

Auto - la trazione integrale è su richiesta e interviene in modo automatico.

- la trazione integrale è su richiesta e interviene in modo automatico. Snow - migliora la stabilità su fondi scivolosi.

- migliora la stabilità su fondi scivolosi. Sand&Mud - migliora la trazione su terreni pesanti.

- migliora la trazione su terreni pesanti. Sport - esalta le prestazioni con una spinta supplementare e-Boost al posteriore.

Jeep Avenger 4xe: il B-SUV debutta con la trazione integrale anche limited edition

Quando sarà disponibile la nuova Fiat Grande Panda 4x4?

Al momento si tratta di un concept, quindi la data ufficiale di lancio non è stata ancora annunciata. Tuttavia, ci si attende una versione di serie nei prossimi anni.

La nuova Panda 4x4 sarà solo elettrica?

Il prototipo prevede un asse posteriore elettrificato, suggerendo l'abbinamento con la tecnologia ibrida. Ulteriori dettagli saranno confermati in seguito.

Il modello manterrà le caratteristiche off-road?

Sì, il concept è pensato per offrire buone prestazioni sia in ambito urbano sia fuoristrada, grazie anche alla trazione integrale elettrificata.

Che ruolo ha il design nella nuova Grande Panda 4x4?

Il design è un elemento centrale, pensato per evocare il modello storico e i suoi valori. L'ipotesi di prevedere accessori originali per una personalizzazione profonda dell'auto sono un importante tocco di modernità rispetto all'originale.

Quanto costa la Fiat Panda 4x4 elettrificata?

Il prezzo non è ancora stato annunciato, visto che l'auto non è in produzione. Se mai lo fosse, sarebbe ragionevole aspettarci un sovrapprezzo rispetto all'attuale top gamma ibrido di circa un migliaio di euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2025