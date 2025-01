Nuova Fiat Grande Panda è in vendita: prezzi e promo (in vista della prova)

Tre allestimenti per Grande Panda Hybrid, due per l'elettrica. Consegne da marzo 2025. I prezzi di listino e le offerte di lancio

Come si conviene ad una primadonna, si presenta in leggero ritardo. E come ad ogni star, tutto le viene perdonato. Nuova Fiat Grande Panda eccola qui, pronta per la campagna vendite.

Andiamo dritti al sodo: ordini aperti, consegne da marzo 2025. Prezzi di lancio da:

16.950 euro per Grande Panda Ibrida;

per Grande Panda Ibrida; 22.900 euro per Grande Panda elettrica.







In attesa di salire a bordo per una prova su strada (e succederà presto, più presto di quanto pensi), passiamo in rassegna gamma motorizzazioni, allestimenti, i prezzi più in dettaglio.

Il primo modello Fiat costruito sulla nuova Smart Car Platform è dunque disponibile nelle versioni Ibrida e elettrica.

Grande Panda Hybrid

La versione ibrida è equipaggiata di un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 CV, una batteria Li-ion da 48 volt e una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT), che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione.

Il surplus di potenza elettrica migliora la flessibilità a bassi regimi e durante l'accelerazione, garantendo partenze fluide e silenziose e transizioni reattive. La tecnologia mild hybrid 48V consente inoltre il recupero di energia durante la decelerazione.

Grazie al Ciclo Miller, il veicolo ottiene una stima di emissioni di CO2 di soli 123 g (dati provvisori pre-omologazione).

Il motore ibrido offre numerosi vantaggi, tra cui la funzione e-launch, che consente di partire in modalità completamente elettrica, garantendo un avvio silenzioso senza consumo di benzina. Allo stesso modo, il motore elettrico aumenta l'efficienza e la dinamicità del veicolo, permettendo al motore termico di spegnersi in determinate situazioni. Questo accade quando si guida in città o su strade extraurbane con una guida fluida, offrendo fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h.

La funzione si attiva anche in condizioni di veleggiamento, su strade pianeggianti o in autostrada con una discesa, quando il conducente rilascia l’acceleratore, ottimizzando la gestione della potenza e della batteria. La funzione e-creeping, che utilizza esclusivamente l’energia elettrica, è pensata per movimenti brevi senza premere l'acceleratore, come nei momenti di traffico (e-queueing), e per parcheggiare in modalità completamente elettrica, sia in prima marcia che in retromarcia (e-parking).

I benefici di questa tecnologia sono immediati: consumi ridotti, maggiore rispetto per l'ambiente, meno inquinamento acustico, maggiore comfort e un'esperienza di guida più piacevole.

Grande Panda elettrica

Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), Grande Panda elettrica offre un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato: ok per l'uso quotidiano in città, ma anche per le gite fuori porta.

Fiat Grande Panda elettrica raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi (da 0 a 100 km/h in 11 secondi). Con questa versione elettrica, FIAT ha dato priorità a uno dei suoi valori fondamentali: l’accessibilità.

Il nuovo modello globale è dotato di una porta di ricarica rapida DC standard, che offre una potenza di ricarica di 100 kW, completando una carica in soli 27 minuti. Inoltre, prima auto sul mercato, è dotata di un cavo AC integrato e retrattile nella parte anteriore (oltre alla porta di ricarica posteriore), capace di ricaricare fino a 7 kW, completando una carica dal 20% all'80% in 4 ore e 20 minuti. In alternativa, su richiesta del cliente, è disponibile una porta di ricarica posteriore da 11 kW, con un tempo di ricarica dal 20% all'80% di 2 ore e 50 minuti.

Grande Panda Hybrid

La versione ibrida è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima.

L’allestimento Pop è la versione base, essenziale, senza fronzoli: ADAS completi, climatizzatore manuale, strumentazione da 10”, cambio automatico doppia frizione eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e, per il comfort del conducente, i servizi connessi tramite la postazione dedicata per smartphone. Questa soluzione offre vantaggi aggiuntivi rispetto alle postazioni base, come l’Autolaunch con tecnologia NFC, che si attiva semplicemente appoggiando il telefono sulla postazione, e il tasto Home, posizionato sulla plancia, che consente di tornare rapidamente alla schermata principale o all’interfaccia dell’applicazione premendo un tasto. Questo permette un rapido passaggio tra diverse funzioni o app mentre si guida.

La configurazione Icon, la versione cuore della gamma, è pensata per offrire ai clienti un elevato livello di funzionalità moderne, come il sistema di infotainment con schermo da 10,25”, fari e luci posteriori con tecnologia LED. Questa versione consente inoltre di aggiornare la dotazione con due pacchetti: tech e style. Il pacchetto tech comprende il climatizzatore automatico, la navigazione integrata e connessa, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e un caricatore wireless, migliorando comfort, sicurezza e comodità; il pacchetto style include cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca e vetri oscurati, per un aspetto più distintivo. Sono inoltre presenti sedili con configurazione 60/40, che offrono flessibilità nell’uso sia dello spazio per i passeggeri che del vano carico, oltre a un bracciolo per il massimo comfort e una plancia rivestita per un look raffinato.

A completare la gamma ibrida, troviamo Grande Panda La Prima, la versione top di gamma che ha un equipaggiamento completo in cui l’unica scelta è quella del colore per rendere ancora più semplice per il cliente la configurazione della vettura. Questa versione si distingue per i suoi esclusivi cerchi in lega da 17”, tessuti di alta qualità e il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, con tutti gli equipaggiamenti dei pacchetti tech e style. Questo materiale evidenzia l’impegno del marchio nell’utilizzare materiali innovativi e sostenibili nell’industria automobilistica.

Grande Panda elettrica

Nella sua versione elettrica, Grande Panda è disponibile in due allestimenti: la top di gamma Grande Panda La Prima, completamente equipaggiata (vedi sopra), e (Grande Panda)RED, un modello più accessibile e con un impatto sociale ancora più rilevante, in seguito alla partnership con l'associazione (RED).

(Grande Panda)RED si distingue per dettagli di design unici, come le ruote in acciaio bianche da 16” e il logo ''RED'' sul montante centrale.

ADAS

Fiat Grande Panda è dotata di una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), pensati per offrire un'esperienza di guida sicura e confortevole. Tra le opzioni principali figurano il Parking Assistance con sensori posteriori (di serie su La Prima con sensori anteriori e telecamera posteriore), nonché le funzionalità di guida assistita come il Cruise Control, lo Speed Limiter, la Frenata Autonoma d’Emergenza e il Sistema di Mantenimento della Corsia, che corregge la traiettoria del veicolo qualora il conducente dovesse finire accidentalmente in un’altra corsia senza aver attivato l’indicatore di direzione. Inoltre, gli avvisi di pericolo forniscono informazioni sui limiti di velocità e sulla vigilanza del conducente, mentre i sistemi di sicurezza attiva segnalano porte o il bagagliaio aperti, assicurando che sia tutto correttamente chiuso prima della partenza. Queste tecnologie lavorano in sinergia per incrementare la sicurezza e la comodità durante la guida.

Servizi connessi

Con Fiat Grande Panda viaggiare con tranquillità è più accessibile che mai. Con il suo cruscotto digitale da 10'' e il touchscreen da 10,25'' che supporta il mirroring wireless per visualizzare tutte le funzioni dello smartphone sul grande schermo centrale, e il caricatore wireless per il telefono combinato con 4 porte USB-C per la ricarica rapida, la vita a bordo non è mai stata così comoda. Per quanto riguarda i servizi connessi, l'offerta del marchio si concentra su tre obiettivi principali, che pongono il conducente al centro della strategia: rendere la guida più sicura, la vita più facile e ogni viaggio più entusiasmante. I due pacchetti disponibili sono progettati per raggiungere questi obiettivi. Connect ONE è l'offerta standard di FIAT, che include servizi come SOS Help Call per contattare facilmente i servizi di emergenza, assistenza stradale e il Vehicle Health Report. Il pacchetto Connect PLUS include servizi come il Vehicle Finder e la Navigazione Connessa, che aiuta il conducente a trovare i percorsi migliori, i parcheggi e le stazioni di ricarica. Infine, il servizio e-ROUTES completa il pacchetto Connect PLUS, guidando i conducenti verso le stazioni di ricarica elettrica disponibili durante il viaggio, in base alle necessità di autonomia. Grazie alla sincronizzazione dell'app e-ROUTES con i dati statici e dinamici del veicolo, i conducenti possono godere di un'esperienza di guida fluida e senza stress, beneficiando di informazioni su traffico, meteo, pericoli e altro ancora.

Accessori Fiat

I possessori della nuova Fiat Grande Panda potranno scegliere tra oltre 100 accessori autentici, sviluppati e progettati per offrire le possibilità di personalizzazione più complete e adatte alle diverse esigenze. I nuovi adesivi personalizzati, che celebrano FIAT e la Panda degli anni '80, sono progettati per valorizzare l'estetica unica dell'auto. Il nuovo pannello delle portiere colorato rappresenta un'innovazione che unisce il design compatto alla praticità, offrendo una versatilità senza pari per la mobilità urbana senza compromettere lo spazio per le spalle. Le lettere laterali in gomma, realizzate con materiali eco-compatibili, sono eleganti e resistenti, per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. La nuova gamma di accessori per il trasporto, tra cui il primo gancio traino su un veicolo FIAT completamente elettrico, permette di affrontare ogni viaggio senza limiti.

I prezzi dell'Ibrida

Grande Panda Ibrida ha un prezzo di listino a partire da 18.900 euro nell’allestimento Pop. In occasione del lancio commerciale, Grande Panda Pop è offerta a partire da 16.950 euro in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services Italia.

I prezzi dell'elettrica

Nella versione elettrica, Grande Panda ha un prezzo di listino a partire da 24.900 euro per l’allestimento RED. In occasione del lancio commerciale, Grande Panda RED è offerta a partire da 22.950 euro grazie alla rottamazione ed alla proposta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia che consente al cliente, alla scadenza del contratto, di sostituire, tenere oppure restituire la vettura.

Grande Panda è guidabile in Italia dai neopatentati in tutte le versioni e motorizzazioni.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/01/2025