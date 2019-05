Autore:

Lorenzo Centenari

CHIAVI IN MANO Compi 18 anni e ti si apre un mondo. Quello delle quattro ruote, della mobilità individuale, dell'indipendenza dagli adulti. Finalmente conquisti la libertà, tuttavia per ottenere accesso al grado massimo di autonomia dovrai scontare un piccolo soggiorno in "purgatorio". Conseguita la licenza di guida, non tutte le auto, né tutti i diritti concessi agli automobilisti più maturi, sono nelle proprie facoltà. Ai neopatentati il Codice della Strada impone regole ad hoc, un insieme di norme che di seguito riassumiamo. E dalle quali estrarre i modelli che per legge le matricole del volante possono condurre.

DURA LEX SED LEX Innanzitutto, l'articolo 117 del CdS prevede che le auto per neopatentati non possano registrare un rapporto peso-potenza superiore a 55 kW per tonnellata. In ogni caso, la potenza massima non dove oltrepassare quota 70 kW, ovvero 95 cavalli. Il vincolo ha la durata di 1 anno dal conseguimento della patente. Non solo una questione di cavalli e tonnellate: il Codice vieta ai novellini, per i primi 3 anni dal superamento dell'esame di guida, l'assunzione di alcolici (limite di 0 grammi per litro anziché di 0,5 g/litro), il superamento dei 90 km/h su strade extraurbane principali (quelle dove il limite standard è di 110 km/h), infine il superamento dei 100 km/h in autostrada. Per i neopatentati che trasgrediscono, le multe spaziano da un minino di 160 euro a un massimo di 641 euro, mentre nei casi più gravi è possibile la sanzione accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

PROSPETTIVE Un disegno di legge al vaglio della Commissione Trasporti del Senato spinge per un alleggerimento dell’attuale quadro normativo: la proposta è quella di contenere il limite dei 55 kW/tonnellata per automobilisti neopatentati a 6 mesi anziché a 1 anno. Un'altra bozza consiste nella possibilità per un neopatentato di guidare qualsiasi tipo di vettura, purché accompagnato a bordo da un automobilista con patente conseguita da più di 10 anni, e un’età anagrafica inferiore ai 65 anni. Seguiremo gli sviluppi, nel frattempo, focus sull'offerta di mercato.

SULLO SCAFFALE La lista di vetture adatte per legge anche ai neopatentati è in realtà assai lunga: considerando la combinazione di modelli, versioni e motorizzazioni, passando in rassegna il mercato del nuovo, l'elenco conta diverse centinaia di proposte. La maggioranza di esse appartiene al segmento delle citycar e delle utilitarie, tuttavia non mancano compatte, crossover (favoriti dal peso superiore alla media), persino auto sportiveggianti. Così come non sono solo i marchi generalisti, ad includere in gamma vetture accessibili anche ai novellini: si può pescare anche tra i Costrutturi premium. Tra auto diesel, benzina, o a duplice alimentazione. Per semplicità, ecco una "white list" suddivisa per categoria, all'interno della quale sono citati i modelli più gettonati.

UTILITARIE

Audi A1 1.0 TFSI 82 cv

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 82 cv

Audi A1 Sportback 1.4 TDI 90 cv

Citroen C1 3p 1.0 VTi 68 cv

Citroen C1 5p 1.0 VTi 68 cv

Citroen C1 Airscape 1.0 VTi 68 cv

DS3 BlueHDi 75 cv

DS3 PureTech 82 cv

Fiat 500 1.2 69 cv

Fiat 500 1.2 Easypower 69 cv

Fiat 500C 1.2 69 cv

Fiat Panda 0.9 TwinAir Natural Power 69 cv

Fiat Panda 1.2 69 cv

Fiat Panda 1.2 Easypower 69 cv

Fiat Panda City Cross 1.2 69 cv

Ford Ka+ 1.2 70 cv

Ford Fiesta 1.1 70 cv

Ford Fiesta 1.5 TDCi 85 cv

Hyundai i10 1.0 67 cv

Hyundai i20 1.2 75 cv

Hyundai i20 1.2 84 cv

Kia Picanto 1.0 66 cv

Kia Picanto 1.0 GPL 65 cv

Kia Rio 1.2 84 cv

Kia Rio 1.2 Eco 82 cv

Lancia Ypsilon 1.2 69 cv

Lancia Ypsilon 1.2 GPL 69 cv

Mazda2 1.5 75 cv

Mitsubishi Space Star 1.0 71 cv

Mitsubishi Space Star 1.0 GPL 71 cv

Nissan Micra 1.0 71 cv

Nissan Micra 1.5 dCi 90 cv

Opel Adam 1.2 70 cv

Opel Adam 1.4 GPL 87 cv

Opel Adam 1.6 CDTI 95 cv

Opel Karl 1.0 75 cv

Opel Karl 1.0 GPL 73 cv

Opel Corsa 1.2 70 cv

Opel Corsa 1.4 90 cv

Opel Corsa 1.4 GPL 90 cv

Peugeot 108 3p VTi 68 cv

Peugeot 108 5 p VTi 68 cv

Peugeot 208 BlueHDi 75 cv

Peugeot 208 PureTech 68 cv

Peugeot 208 PureTech 82 cv

Renault Twingo 1.0 69 cv

Renault Clio 0.9 TCe 76 cv

Renault Clio 1.5 dCi 75 cv

Seat Mii 1.0 60 cv

Seat Ibiza 1.0 95 cv

Seat Ibiza 1.6 TDI 80 cv

Seat Ibiza 1.6 TDI 95 cv

Skoda Citigo 1.0 60 cv

Skoda Citigo 1.0 G-Tec 68 cv

Skoda Fabia 1.0 60 cv

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 cv

Smart ForTwo 1.0 70 cv

Smart ForTwo Cabrio 1.0 70 cv

Toyota Aygo 3p 1.0 VVT-i 69 cv

Toyota Aygo 5p 1.0 VVT-i 69 cv

Toyota Yaris 3p 1.0 VVT-1 69 cv

Toyota Yarsi 5p 1.0 VVT-1 69 cv

Volkswagen up! 1.0 60 cv

Volkswagen up! 1.0 75 cv

Volkswagen up! 1.0 TSI 90 cv

Volkswagen up! 1.0 eco 68 cv

COMPATTE

BMW Serie 1 3p 114d 95 cv

BMW Serie 1 5p 114d 95 cv

Citroen C3 1.2 PureTech 68 cv

Citroen C3 1.2 PureTech 82 cv

Dacia Sandero 1.0 SCe 73 cv

Dacia Sandero 0.9 TCe 90 cv

Dacia Sandero 1.5 dCi 75 cv

Fiat Tipo 5p 1.3 Multijet 95 cv

Ford Focus 1.5 EcoBlue 95 cv

Mini One 3p 1.5 75 cv

Mini One 5p 1.5 75 cv

Volkswagen Golf 1.0 TSI 86 cv

STATION WAGON

Fiat Tipo SW 1.3 Multijet 95 cv

Fiat Tipo SW 1.4 95 cv

Ford Focus SW 1.5 EcoBlue 95 cv

Renault Clio Sporter 0.9 TCe 76 cv

Renault Clio Sporter 1.5 dCi 75 cv

Renault Megane Sporter 1.5 dCi 95 cv

Skoda Fabia Wagon 1.0 75 cv

SUV/CROSSOVER

Citroen C3 Aircross PureTech 82 cv

Dacia Duster 1.5 dCi 90 cv

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCe 90 cv

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCe GPL 90 cv

Fiat 500X 1.3 Multijet 95 cv

Opel Crossland X 1.2 82 cv

Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 cv

Renault Captur 0.9 TCe 90 cv

Renault Captur 1.5 dCi 90 cv

Kia Stonic 1.2 84 cv

Seat Arona 1.6 TDI 95 cv

MONOVOLUME

Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 75 cv

Dacia Lodgy 1.5 dCi 90 cv

Fiat 500L 1.4 95 cv

Fiat 500L 1.3 Multijet 95 cv

Fiat 500L Wagon 1.4 95 cv

Fiat 500L Wagon 1.3 Multijet 95 cv

Ford C-Max 1.5 TDCi 95 cv

Hyundai ix20 1.4 90 cv

Hyundai ix20 1.4 CRDi 90 cv

Kia Venga 1.4 90 cv

Kia Venga 1.4 CRDi 90 cv

ELETTRICHE

Citroen C-Zero 67 cv

Mitsubishi i-MiEV 67 cv

Peugeot iOn 67 cv

Renault Zoe R90 92 cv

Renault Zoe Q90 88 cv

Smart ForTwo EQ 82 cv

Smart ForFour EQ 82 cv

Volkswagen e-up! 82 cv