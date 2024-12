Codice della Strada 2024 e alcol: nuovi limiti e sanzioni. Domande e risposte

Il nuovo codice della strada introduce importanti modifiche riguardanti i limiti di tasso alcolemico e le relative sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza. Queste novità, in vigore dal 14 dicembre 2024, mirano a incrementare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti causati dall'abuso di alcol alla guida.

In questo articolo, analizzeremo dettagliatamente i nuovi limiti di tasso alcolemico, le sanzioni previste e forniremo risposte alle domande più comuni sull'argomento, per aiutarti a comprendere appieno le implicazioni delle nuove normative.

Nuovo Codice della Strada: stretta sulla guida dopo abuso di alcol

Il tasso alcolemico rappresenta la concentrazione di alcol nel sangue, misurata in grammi per litro (g/l). In Italia, il nuovo codice della strada stabilisce i seguenti limiti:

0,0 g/l : per neopatentati (patente da meno di 3 anni) e conducenti professionali.

0,5 g/l: per tutti gli altri conducenti.

Superare questi limiti comporta sanzioni di diversa entità, a seconda del livello di tasso alcolemico rilevato.

Cosa rischio se guido con troppo alcol nel sangue?

Guidare con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti comporta sanzioni amministrative e penali, che variano in base alla gravità dell'infrazione:

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l : Multa da 573 a 2.170 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l : Arresto fino a 6 mesi. Multa da 800 a 3.200 euro. Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l : Arresto da 6 mesi a 1 anno. Multa da 1.500 a 6.000 euro. Sospensione della patente da 1 a 2 anni.



Inoltre, in caso di recidiva, le sanzioni possono essere aggravate, includendo la revoca della patente e l'obbligo di installare un dispositivo alcolock sul veicolo, che impedisce l'avvio del motore se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero.

Quando scatta il ritiro della patente per alcol?

Il ritiro immediato della patente avviene quando il conducente viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. La durata della sospensione varia in base al livello di tasso alcolemico rilevato e alla gravità dell'infrazione, come descritto in precedenza.

Quando scatta il penale per alcol?

Le sanzioni penali scattano quando il tasso alcolemico supera 0,8 g/l. In questi casi, oltre alle sanzioni amministrative, sono previste pene detentive (arresto) e multe più elevate.

Cosa succede se ti fermano ubriaco a piedi?

In Italia, camminare in stato di ebbrezza non costituisce reato, a meno che il comportamento non diventi pericoloso per sé o per gli altri, causando disordini o mettendo a rischio la sicurezza pubblica. In tali casi, le forze dell'ordine possono intervenire per garantire l'ordine e la sicurezza.

Nuovo CdS: pene più severe per guida in stato di ebbrezza

La quantità di alcol che una persona può consumare senza superare i limiti legali dipende da vari fattori, tra cui peso corporeo, sesso, metabolismo e assunzione di cibo. In generale, per un adulto medio, il consumo di un bicchiere di vino (circa 125 ml), una birra da 330 ml o un drink con superalcolici può portare a un tasso alcolemico vicino al limite legale di 0,5 g/l. Tuttavia, è importante considerare le proprie caratteristiche individuali e, in caso di dubbio, evitare di mettersi alla guida dopo aver bevuto.

Come capire se posso guidare dopo aver bevuto?

Per valutare se si è in condizioni di guidare dopo aver consumato alcol, è possibile utilizzare dispositivi personali come gli etilometri portatili, che forniscono una stima del tasso alcolemico. Tuttavia, questi strumenti, specie i più economici, possono non essere completamente accurati. Se non volete affrontare una spesa di qualche centinaio di euro per l'acquisto di un dispositivo realmente affidabile, la scelta più sicura è evitare di guidare dopo aver bevuto, soprattutto se si è consumato più di una unità alcolica.

Quanti bicchieri sono 0,5 di alcol?

Determinare quanti bicchieri corrispondono a un tasso alcolemico di 0,5 g/l dipende da vari fattori, tra cui peso, sesso, metabolismo e tipo di bevanda. Indicativamente:

Tuttavia, queste sono stime approssimative e possono variare significativamente da persona a persona.

Quanto rimane l’alcol nel corpo?

L'alcol viene metabolizzato dal fegato a una velocità media di circa 0,1-0,15 g/l all'ora. Ciò significa che, ad esempio, un tasso alcolemico di 0,5 g/l potrebbe richiedere circa 4-5 ore per essere completamente smaltito. Tuttavia, fattori come età, sesso, peso corporeo e condizioni di salute possono influenzare questo processo.

Quanto ci vuole per smaltire una birra da 33?

Una birra da 330 ml con un contenuto alcolico del 5% vol apporta circa 13 grammi di alcol puro. Il corpo impiega mediamente 1-2 ore per metabolizzare questa quantità, ma il tempo può variare in base alle caratteristiche individuali.

Quanto ci vuole per smaltire uno spritz?

Un Spritz contiene generalmente circa 11-12% di alcol in volume, con una porzione standard di 150-200 ml. Questo equivale a circa 18-24 grammi di alcol puro. Considerando la velocità media di metabolizzazione dell'alcol, potrebbero essere necessarie circa 2-3 ore per smaltire completamente un singolo Spritz.

Quanto ci vuole per smaltire un bicchiere di vino?

Un bicchiere di vino standard (125 ml) con un contenuto alcolico del 12% contiene circa 15 grammi di alcol puro. Il corpo impiega circa 1,5-2 ore per metabolizzare questa quantità di alcol.

Quanto ci vuole per smaltire una grappa?

La grappa è un distillato con un contenuto alcolico elevato, solitamente intorno al 40%. Un bicchierino standard (40 ml) contiene circa 16 grammi di alcol puro, richiedendo circa 1,5-2 ore per essere metabolizzato completamente.

Quanto ci vuole per smaltire un amaro?

Gli amari hanno un contenuto alcolico variabile, generalmente tra il 20% e il 35%. Un bicchierino standard (40 ml) di un amaro al 30% contiene circa 9,6 grammi di alcol puro, che il corpo può metabolizzare in circa 1-1,5 ore.

Cosa mangiare per abbassare il tasso alcolemico?

Mangiare cibi ricchi di grassi e proteine può rallentare l'assorbimento dell'alcol, ma una volta che l'alcol è nel sangue, solo il tempo può ridurre il tasso alcolemico.

Le forze dell'ordine possono richiedere l'alcol-test nei seguenti casi:

Controlli di routine: durante posti di blocco o controlli stradali casuali.

Comportamento anomalo alla guida: se un conducente mostra segni di guida irregolare o pericolosa.

Incidenti stradali: in caso di coinvolgimento in un incidente, indipendentemente dalla gravità.

Quando non possono farti l'alcol-test?

Esistono situazioni in cui l'alcol-test potrebbe non essere effettuato:

Impossibilità fisica: se il conducente ha condizioni mediche che impediscono l'esecuzione del test.

Rifiuto del test: il rifiuto comporta comunque sanzioni equivalenti o superiori a quelle previste per il tasso alcolemico più elevato.

Come camuffare un alcol-test?

Non esistono metodi efficaci o legali per alterare i risultati di un alcol-test. Tentare di farlo è pericoloso e può comportare ulteriori sanzioni legali.

L'alcoltest - o meglio l'etilometro - è uno strumento utilizzato per misurare il tasso alcolemico nel sangue dei conducenti. Consiste in un dispositivo elettronico munito di display e di un boccaglio per la raccolta del respiro, in grado di analizzare la concentrazione dell'alcol nel fiato di chi viene sottoposto all'esame. Ecco come funziona e cosa aspettarsi durante il test.

Alcol-test: la procedura

Durante il test alcoltest, il conducente è invitato a soffiare in un etilometro, che misura la concentrazione di alcol nel respiro. È necessario che una determinata quantità di respiro venga soffiata nello strumento, il quale avviserà quando iniziare e quando interrompere il fiato con appositi segnali acustici. Dopo l'analisi automatica, che richiede una manciata di secondi, il risultato viene automaticamente confrontato con il limite legale per determinare se il conducente è in stato di ebbrezza oppure no. Guarda qui il video della nostra prova con il Dräger Alcotest 7000.

Alcuni farmaci possono influenzare i risultati del test con alcoltest, portando a letture false positive o negative. È importante conoscere quali farmaci possono alterare i risultati per evitare problemi legali, dal momento che, secondo la legge, spetta a chi li ha assunti verificare come questi incidono sui tempi di metabolizzazione dell’alcol.

Si noti che non è sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci per giustificarsi davanti a un risultato positivo, ma sta al conducente del veicolo fornire prove a sua discolpa. Lo stabilisce la sentenza n. 36887/15 della Corte di Cassazione, secondo cui ''l’esito positivo dell’alcol test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria all’accertamento dando prova di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione''.

Farmaci che possono alterare i risultati del test

Il parametro di riferimento per determinare la guida in stato di ebbrezza preso in considerazione dal legislatore non è tanto la quantità di alcol assunta bensì quella assorbita dal sangue e misurata in gr/l. Alcuni farmaci, come quelli per il trattamento dell'asma, possono contenere alcol o altre sostanze che possono influenzare i risultati. È importante informare il personale di polizia se si sta assumendo uno di questi farmaci prima di sottoporsi al test.

Le tipologie di farmaco che influenzano la concentrazione di alcol nel sangue sono diverse. Si va dai farmaci sotto forma di soluzioni alcoliche, che dunque contengono alcol di per sé, a quelli che alterano il normale funzionamento del fegato rallentando lo smaltimento dell’alcol ingerito. Ci sono poi alcuni farmaci come alcuni tipi di colluttorio che, anche se non ingeriti, possono falsare i risultati dell'alcoltest finché la loro componente alcolica rimane nella bocca.

Vi sono infine farmaci che ritardano l’espulsione dell’alcol dall’organismo e ne prolungano la permanenza nel sangue, favorendone la concentrazione e potenziandone gli effetti. Spetta al conducente del veicolo il dovere di verificare la compatibilità dell’assunzione del farmaco con l'assunzione di alcolici e il mettersi alla guida.

