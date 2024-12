Alla prova dell'alcoltest: pronti per il nuovo codice? Ecco come regolarsi (Video)

Un pasto fra amici con birra, spumante, vino rosso e limoncello per verificare come l'organismo reagisce all'alcol e come comportarsi con le regole del nuovo CdS

Con l’approvazione del nuovo Codice della Strada, che entrerà in vigore da sabato 14 dicembre, cambiano le regole per guidatori a due e quattro ruote e sono molteplici le novità a cui ci dovremo abituare quando saremo al volante o in sella. Dall’uso dei telefonini, all’eccesso di velocità, fino all’abbandono di animali, alle regole per bici e monopattini e tanto altro. Ma è altrettanto di attualità la questione della guida in stato di ebbrezza, per la quale il governo ha dato una bella stretta. Si tratta di un argomento particolarmente sensibile che, volenti o nolenti, coinvolge buona parte degli utenti della strada. Alzi la mano chi non si è mai messo alla guida dopo aver bevuto una birretta a pranzo o un buon rosso durante una cena, se non l’aperitivo prima di fare serata con gli amici. Ecco, sappiate che con la riforma del CdS è meglio andarci cauti con l’alcol. Poiché, se è vero che le fasce di tolleranza sono rimaste uguali, suddivise da 0,0 g/litro a oltre 1,5 g/litro, le sanzioni si sono decisamente inasprite. Fatta la premessa, eccoci alla nostra prova.

Nuovo Codice della Strada: dal 14 dicembre 2024 sanzioni più severe per chi sgarraIN ALTO I CALICI Potevamo noi di MotorBox non mettere in pratica le indicazioni della riforma? Certo che no! Un’occasione più unica che rara per fare team building a scopo… scientifico. L’esperimento è molto semplice: bere alcolici. Ovviamente, lungi dal voler ubriacarci, ma dalla birra alle bollicine con una tartina, fino al limoncello con il caffè, passando per un pasto innaffiato da buon vino rosso, vogliamo capire come il nostro corpo assimila e smaltisce l’alcool. Poiché il pericolo di mettersi alla guida in stato di ebbrezza vale per l'incolumità propria e altrui, innanzitutto, e poi per le conseguenze sulla patente e il portafogli. Infine, tireremo le conclusioni dal punto di vista legislativo.

Nuovo Codice della Strada: vietato bere e mettersi alla guida, ne va dell'incolumità di tuttiI CINQUE BEVITORI Per questo test i cinque volontari si sono preparati accuratamente, senza bere un goccio fin dalla sera prima e arrivare scevri da eventuali residui alcolici. Cinque soggetti che, a nostro giudizio, rispecchiano bene il normotipo per sesso, struttura fisica e abitudine (o meno) agli alcolici. Dopo ogni bevuta ecco l’implacabile giudizio dell’alcoltest effettuato con l’etilometro Dräger Alcotest 7000, strumento di ultima generazione, che è l’evoluzione di quello oggi in uso alle forze di Polizia e che tra poco entrerà in servizio al posto dell’attuale. Un dispositivo che misura la quantità di alcol in grammi per litro di sangue (non di aria soffiata) e assicura risultati precisi; un giudice super partes che individua chi è più resistente e chi meno all’effetto degli alcolici in genere. Per darvi un'idea di massima, abbiamo considerato 33 cl di birra (la classica lattina o bottiglietta), 20 cl di spumante, 20 cl di vino per ognuno dei tre bicchieri bevuti e 10 cl di limoncello.

Nuovo Codice della Strada: l'etilometro Draeger Alcotest 7000 usato per l'esperimentoA OGNI CORPORATURA LA GIUSTA DOSE DI ALCOL Dall’uomo di costituzione robusta che non supera mai (o quasi) i limiti di legge come Danilo o Emanuele, alla donna più filiforme e leggera come Isabella, che dopo il secondo bicchiere di vino è già suscettibile di sanzioni, fino a chi ha una corportaura simile come Mario e Alessandro, ma con abitudini differenti al bere; scopriremo come reagisce l’organismo e per chiudere il cerchio vi diremo dopo quanto tempo potrete rimettervi alla guida senza rischiare sanzioni, punti patente, fermo macchina o… carcere! Allora, non vi resta che mettervi comodi e guardarvi il video ricco di infografiche, che spiegheranno per filo e per segno regole e risultati. Buona bevuta… pardon, buona visione!

*Si ringrazia Dräger Italia per la collaborazione e la fornitura dell'etilometro Alcotest 7000

Pubblicato da La redazione, 06/12/2024