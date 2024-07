Fiat Panda 2024 e Fiat Pandina (NON nuova Fiat Panda), ordini al via

La data non è casuale e nulla ha a che vedere (o quasi) con la world premiere di nuova Grande Panda, a calendario per l'11 luglio. Gli ordini di Fiat Panda 2024, cioè l'edizione aggiornata di Fiat Panda di attuale generazione (e in vendita fino al 2026, almeno così dicono), aprono oggi mercoledì 3 luglio perché domenica 7 luglio entra in vigore la nuova normativa europea sugli ADAS obbligatori. Di alcuni sistemi di assistenza alla guida, Panda era sin qui sprovvista. Col Model Year 2024 (incluso il nuovo top di gamma Fiat Pandina), Panda è in regola.

Panda 2024, nuove funzionalità di serie

SICUREZZA La dotazione di serie di Fiat Panda 2024 include dunque (oltre a 6 airbag) funzionalità inedite come la frenata autonoma d'emergenza, la segnalazione superamento di corsia, il rilevatore di stanchezza conducente, il sistema di lettura dei limiti di velocità. Dalla sicurezza al senso pratico: nuovo quadro strumenti da 7 pollici completamente digitale, sensori di parcheggio posteriori, Cruise Control (sulla versione base con City Pack, di serie su Pandina), abbaglianti automatici (di serie su Pandina). La maggior parte delle funzionalità è gestita da una telecamera sul parabrezza alla base dello specchietto retrovisore interno.

Nuova Panda, un... terzo occhio

STILE Il top di gamma Fiat Pandina esprime il body ''Cross'' e aggiunge agli accessori anche il nuovo display touchscreen da 7 pollici con radio DAB e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Dal punto di vista del design, ecco nuova fascia cruscotto verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual (una materia prima sostenibile e completamente tracciabile ricavata da rifiuti marini). Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il muso del piccolo panda sul centro ruota, una modanatura laterale verniciata a contrasto con logo Pandina e serigrafia “Pandina” sul terzo finestrino posteriore.

Fiat Pandina, la Panda ''giocherellona''

PREZZI E PROMO Fiat Panda 2024 è associata esclusivamente al noto 3 cilindri 1.0 benzina mild hybrid 12 volt da 70 cv. Prezzi di listino da 15.900 euro per la ''base'' e da 18.900 euro per l'allestimento Pandina. Relativamente alla ''base'' e simulando l'acquisto tramite il configuratore online: Con Bonus Tricolore Fiat (950 euro), più sconto Fiat abbinato a finanziamento Stellantis Financial Services (2.000 euro), più incentivo massimo (3.000 euro con rottamazione usato Euro 2), prezzo promo di 9.950 euro. Proposto un piano finanziario ad anticipo zero, primo rata ad ottobre, 33 rate da 145 euro al mese e maxirata finale di 8.494 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/07/2024