Nuova Fiat 500 Ibrida: quale motore? quanto costa?

Meno costosa e più pratica per battere le vendite dell'attuale Fiat 500e elettrica: così sarà la Fiat 500 Ibrida (con la I maiuscola, pare) che Stellantis produrrà in Italia, in un contesto di rallentamento globale delle vendite di auto elettriche. Target di vendita, circa 100.000-110.000 unità all’anno, ha detto il capo del marchio Fiat per l'Europa, Gaetano Thorel in una recente tavola rotonda, mentre informazioni dai fornitori di componentistica riportate da Automotive News Europe parlano addirittura di 125.000 unità, mentre la 500 elettrica ha chiuso il 2023 con meno di 80.000 auto immatricolate.

COL MOTORE DELLA 600? Destinata a sostituire l'attuale 500 Hybrid costruita in Polonia, la versione ibrida della 500e sarà tutta made in Italy: dalla progettazione alla produzione, che avverrà a Mirafiori, con un investimento di 100 milioni di euro volti anche a preparare la 500 elettrica per batterie di nuova generazione e più economiche. La piattaforma aggiornata, nel caso dell'Ibrida, ospiterà un motore mild-hybrid a 48 volt della famiglia Firefly, si dice: forse con una cilindrata di 1,0 litri, come l'attuale, ma c'è chi pensa alla versione da 1,2 litri che troviamo sulla 600. Nulla di ufficiale, comunque.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La nuova Fiat 500 Ibrida arriverà alla fine del 2025 o all’inizio del 2026: un po' prima, pare, di quanto avevamo annunciato pochi giorni fa. Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat, ha detto che la 500e ibrida costerebbe ''qualche centinaio di euro'' in più rispetto a quella prodotta in Polonia, che oggi parte da circa 18.000 euro: non pochi in assoluto, ma molti meno dell'elettrica, che attacca a quasi 29.000 euro. Proprio quello che gli italiani stanno aspettando.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2024