Fiat Pandina, master in tecnologia. Tutte le novità e il video della premiere

Di lei Olivier Francois, CEO di Fiat e Direttore Marketing di Stellantis, aveva parlato solo pochi giorni fa: quando mostrava i rendering delle future Fiat Panda da un umoristico ''salone di Ginevra'', organizzato in un'altra Ginevra, quella vicino a Brescia. Ma se quello di pochi giorni fa era solo un cenno, in realtà Fiat Pandina esiste davvero. O meglio, esisterà a brevissimo e verrà prodotta in Italia, sempre nello stabilimento ''Giambattista Vico'' di Pomigliano d'Arco. Nel riquadro sotto, il video della cerimonia di presentazione.

Ma che cos'è, di preciso, Fiat Pandina? Lo spiega Fiat in video: Pandina è una serie speciale che sarà costruita nello stesso stabilimento da cui escono le Panda attuali e ancora per molti anni (fino almeno al 2027) sarà uno dei modelli Fiat fatti in Italia. La nuova Panda che nascerà su una piattaforma globale (e sarà una Pandona, viste le dimensioni cresciute) verrà invece prodotta nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, in Serbia: l'aveva anticipato a inizio dicembre scorso il presidente serbo Aleksandar Vučić. Tornando a Pandina, un nome affettuoso che richiama il nickname che tutti usano da sempre: la data di presentazione del 29 febbraio rende omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, che fu presentata al Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini nella stessa data. Dotata di nuovi Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) e di un nuovo quadro digitale, Pandina è la Panda più tecnologica e sicura di sempre.

Fiat Pandina, una serie speciale hi-tech

La dotazione di serie comprende dunque numerose funzioni che per Panda sono un salto di qualità, almeno in termini di equipaggiamento standard. E la maggior parte delle quali è ora possibile grazie all'installazione di una telecamera montata sul parabrezza, dietro allo specchietto retrovisore interno. Tra i nuovi ADAS: frenata automatica d'emergenza, sistema di mantenimento della carreggiata, rilevatore di stanchezza conducente, riconoscimento della segnaletica stradale. Sicurezza, ma anche senso pratico e comfort di guida: sensori di parcheggio posteriori, Cruise Control, funzione di abbaglianti automatici che adattano automaticamente l'illuminazione alle condizioni del traffico, facilitando la guida notturna.

L'arma segreta è la nuova telecamera sul parabrezza

DIGITALIZZAZIONE La serie speciale Pandina è equipaggiata di un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici, con tre diverse modalità grafiche , e di un nuovo display touchscreen sempre da 7 pollici con Radio DAB e predisposizione Apple CarPlay e Android Auto. Rinnovato, infine, anche il volante. In gallery, tante immagini più dettagliate.

VEDI ANCHE

Fiat Pandina, i nuovi display

Dal punto di vista del design interno, Pandina si differenzia per la nuova fascia della plancia verniciata di bianco e per i nuovi sedili con monogramma e logo ''Pandina'' in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual, contenente una materia prima sostenibile e completamente tracciabile ricavata da rifiuti marini.

I nuovi sedili personalizzati

Gli esterni sono a loro volta arricchiti da dettagli originali e ''ludici'', come il musetto di un panda sul coprimozzo, le calotte degli specchietti retrovisori gialli, la scritta Pandina sulle modanature laterali e la serigrafia ''Pandina'' sul finestrino posteriore. Oltre ai colori già esistenti - Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione e Blu Italia - Pandina offre il nuovo Giallo Positano e nuovi abbinamenti bicolori (tetto nero a contrasto).

Scritta ''Pandina'' anche all'esterno

Nessuna novità, invece, lato motori. La nuova serie speciale Pandina sarà spinta esclusivamente dalla familiare motorizzazione 3 cilindri 1.0 benzina mild hybrid 12 volt da 70 cv. Entrerà in produzione a Pomigliano d'Arco a giugno 2024, mentre le vendite scatteranno approssimativamente da luglio 2024. Prezzi non ancora noti, ci aggiorniamo presto.

Lunga vita al matrimonio Panda-Pomigliano

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/02/2024