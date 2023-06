Fiat Panda 4x40°: yes, Panda 4x4 is back! In serie limitata. Video

La promessa è stata mantenuta: dopo essersi presa il classico anno sabbatico, Fiat Panda 4x4 torna in vendita. La produzione sarà limitata a 1.983 esemplari, e chissà perché proprio quella cifra... Panda 4x40° la nuova edizione speciale che celebra il quarantesimo anniversario di un'icona. Presto (fine giugno?) si conosceranno prezzo, data di apertura ordini, motore: il 1.0 Hybrid o qualcos'altro? Intanto, ecco una video anteprima. Per vederla dal vivo, invece, le coordinate sono sabato 17 e domenica 18 giugno, Pandino (Cremona).

I MIEI PRIMI 40 ANNI Panda 4x40° Limited Edition dunque un modello da collezione che si posizione al vertice dell'odierna offerta Panda e che si ispira, nella sua filosofia di micro-fuoristrada adatto allo sterrato e alle strade innevate, alla Panda 4x4 originale, anno di nascita 1983. Un'auto venduta in quasi 800.000 unità, cioè il 10% del mix storico di vendite.

Fiat Panda 4x4, generazioni a confronto

ESTERNI Il look è quello della configurazione Cross, arricchito di un equipaggiamento unico sia esterno, sia all'interno. Fiat Panda 4x40° propone un'elegante tinta carrozzeria color Avorio, impreziosita dai cerchi Style bicolore da 15 pollici e dalle calotte specchi nere. Completano il look modanature laterali verniciate con logo 4x40° rosso, adesivi celebrativi raffiguranti le sagome di Panda originale e Panda attuale, infine lo stemma 4x40° sul montante centrale.

La riconosci subito

INTERNI L'avorio è il principale protagonista anche degli interni, colorando la plancia e gli inserti soft touch nei sedili, a loro volta impreziositi da icone celebrative, logo 4x40° sulla fascia superiore schienale sedile, doppia cucitura rossa e tessuto riciclato sugli inserti centrali.

Gli interni sono un bijoux

DOTAZIONI Di serie fendinebbia anteriori e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi, barre al tetto nere. In abitacolo, cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, regolazione in altezza del sedile guidatore, volante in pelle, radio DAB 7” touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

L'abitacolo non si fa mancare niente

REUNION Fiat Panda 4x40° è l'ospite d'onore di “Panda a Pandino”, il raduno Panda più grande del mondo, evento in programma nel fine settimana del 17 e 18 giugno 2023 attorno all'elegante Castello Visconteo di Pandino e che del 2022 ha registrato 939 partecipanti. Con più di 850 iscrizioni online da tutta Europa, e altre centinaia in arrivo tra sabato e domenica, l'evento, nato nel 2017 per sostenere le associazioni benefiche locali e nazionali, è destinato a raggiungere quest'anno un nuovo record.

Panda 4x4, quanti ricordi

PANDA 4X4 STORY Ripercorrere la storia di Fiat Panda 4x4 significa sfogliare l'album dei ricordi di una quarantenne che ha saputo cavalcare il tempo evolvendosi, ma rimanendo sempre fedele a se stessa. La storia inizia quando Fiat decide di creare un'auto piccola fuori, ma grande dentro, bella da vedere, piacevole da guidare e imbattibile nel prezzo. Il concetto è subito un successo: una vettura dalla personalità vivace e giocosa, ideale per l'uso quotidiano in città, ma allo stesso tempo adatta ai tratti autostradali e soprattutto - grazie al suo sistema di trazione integrale - al fuoristrada soft. Dal suo lancio nel 1983, molti modelli sono stati presentati al pubblico, proponendo tre generazioni sempre più fresche, seducenti ma sempre coerenti: la prima comprendente Sisley e Country Club tra il 1987 e il 1995, la seconda con Cross nel 2005, che contribuì al grande successo della gamma Panda 4x4 grazie allo stile simile ad un grande SUV, ma con i vantaggi che solo una vettura compatta può dare. E infine la terza generazione, con chicche come New Cross nel 2014 e PanDAKAR nel 2017. Per finire con Panda Trussardi, lanciata nel 2019, la prima Panda di lusso nata dalla partnership tra Fiat e una casa di moda. La storia continua.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/06/2023