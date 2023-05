Nuova Fiat Topolino, il ritorno di un’icona (dall’aria familiare)

La notizia era nell’aria già da un po’ di tempo e si aspettava solo la conferma ufficiale, che è arrivata qualche minuto fa: torna la Fiat Topolino, realizzata sulla base della piccola Citroen Ami (che ha già una gemella, la Opel Rock-e). L’auto che in Italia ha segnato un’epoca, prodotta dal 1936 al 1955, ritorna nel 2023 con una versione più moderna, al passo con i tempi, sotto forma di quadriciclo leggero (rigorosamente elettrico).

Citroen AMI a EICMA 2022: la versione normale

Come la gemella Ami (qui la nostra prova su strada), anche la nuova Fiat Topolino sarà lunga circa 2,40 metri, larga 1,4 metri e alta 1,5 metri, con il vantaggio di avere un “muso” decisamente più simpatico, e che noi italiani ricordiamo bene. Le differenze rispetto alla francesina sono perlopiù estetiche: cambia il frontale, che riprende lo stile con la bombatura al centro e la scritta Fiat, i due piccoli fari a LED sono incastrati in una piccola cornice color alluminio, finitura che troviamo anche nella parte bassa del paraurti. L’unica immagine finora pubblicata da Fiat non mostra il posteriore, che dovrebbe però essere identico all’anteriore, con l’unica differenza che le luci sono di colore rosso.

Nuova Fiat Topolino, il muso

E LE PORTIERE? Rispetto ad Ami (e Rocks-e) mancano completamente le portiere, sostituite da un cordino tipo albergo. Il tetto in tela si srotola come sulla Amy Buggy, e salendo si viene accolti da un battitacco in metallo. Considerato l’uso principalmente cittadino della futura Topolino (dove purtroppo non splende sempre il sole), quella ritratta nella fotografia distribuita oggi sarà con ogni probabilità solo una delle varianti di carrozzeria disponibili, che si affianca a una più tradizionale, con portiere e finestrini manuali. Inediti ed eleganti i copricerchi bicolore sulle ruote da 14”.

VEDI ANCHE

Nuova Fiat Topolino, particolare degli interni

All'interno, come sulla francese, troviamo due spaziosi posti “disassati” Nella foto vediamo una plancia con rivestimento bicolore, lungo cui corrono quelle che sembrano due fibbie da valigia. I sedili sono in plastica con un rivestimento morbido bianco. Cruscotto e comandi dovrebbero rimanere invariati, con il selettore della modalità di guida a lato del conducente, sul sedile, una presa USB per la ricarica degli smartphone, un impianto di riscaldamento/raffreddamento (non climatizzato) e diversi vani portaoggetti. Aspettiamo nuove foto per scoprirla più da vicino!

Citroen Ami: il test di lunga durata

Come Citroen Ami, anche la nuova Fiat Topolino è mossa da un piccolo motore da 8 CV, alimentato da una ancor più piccola batteria da 5,5 kWh, che si ricarica tramite normale presa di corrente. Omologata come quadriciclo leggero, quindi guidabile anche dai possessori di patentino AM1, raggiunge la velocità massima di 45 km/h, e ha un’autonomia di circa 75 km.

Al momento non abbiamo informazioni precise: Fiat dice solo che il lancio dell’auto è “imminente”, il che ci fa pensare che possa avvenire entro la fine dell’estate. I prezzi dovrebbero aggirarsi attorno a quelli già noti di Citroen Ami, il cui listino oscilla tra i 7.990 euro del modello d’accesso e i 9.290 euro dell’allestimento Tonic.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/05/2023