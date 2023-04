Vecchie Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Peugeot e Citroen testate per gli eFuel

Fiat Panda, Jeep Renegade e Compass, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Giulia: test in corso per vedere se sono compatibili con gli eFuel

Fiat Panda, Jeep Renegade e Compass, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Giulia - magari la Quadrifoglio, col suo V6 biturbo: che ne sarà di loro con l'elettrificazione totale? Per salvarle dall'estinzione e ridurne l'impatto ambientale, Stellantis ha confermato oggi che i test degli eFuel su 28 famiglie di motori dei suoi marchi sono entrati nella loro fase conclusiva. E se anche per ora gli eFuel sono un nettare costosissimo e irreperibile, la prospettiva è quella di usarli per dare una bella sforbiciata alle emissioni di anidride carbonica dei 28 milioni di motori a combustione interna costruiti già a partire dal 2014, quando in Europa vigeva la norma di omologazione Euro 6. E che, come molti sperano, rimarranno probabilmente in piena efficienza per molti anni ancora.

Auto elettrica vs auto e-fuel: chi la spunterà dopo il 2035?

PRONTI PER L'USO È stata l'Unione Europea a rendere interessanti i carburanti sintetici eFuel: quando ha ceduto alle richieste della Germania, che voleva equipararli alle auto 100% elettriche allo scadere del 2035. I motori che supereranno il processo di validazione, passando attraverso test su emissioni allo scarico, capacità di avviamento, potenza del motore, affidabilità, interazioni con l’olio lubrificante, il serbatoio, i filtri e l’impianto di alimentazione, potranno essere utilizzati senza alcuna necessità di aggiornamenti tecnici: tanto ai propulsori quanto alle infrastrutture. In pratica, le auto che già avete potranno impiegarli normalmente, facendo il pieno dalle pompe di carburante già esistenti. E in prospettiva, se adottati su vasta scala, i carburanti sintetici diventeranno un'opzione semplice e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, per abbattere le emissioni senza la necessità di sostituire le vecchie auto, dice Stellantis.

L'IMPATTO STIMATO DEGLI E-FUEL “La nostra strategia di elettrificazione va avanti con regolarità e grande impeto. Allo stesso tempo, dobbiamo individuare anche alternative intelligenti per gestire le emissioni di CO2 per gli 1,3 miliardi di auto ICE esistenti”, dice Carlos Tavares, CEO Stellantis. ''L’uso dell’eFuel, che riguarda fino a 28 milioni di veicoli del parco macchine Stellantis, può consentire la potenziale riduzione fino a 400 milioni di tonnellate di CO2 in Europa tra il 2025 e il 2050'', svincolandoci, tra l'altro, dai combustibili fossili e aumentando l'indipendenza energetica, se il processo per produrli sarà alimentato da energie rinnovabili. Purtroppo, e questo va sottolineato, fabbricare eFuel ha un rendimento molto basso: si calcola che solo il 20% circa dell'energia impiegata si trasformi effettivamente in carburante, ma il discorso è complesso. In pratica, vista la forte discontinuità nella produzione tramite le fonti rinnovabili, a causa dell'intermittenza di vento e sole, vi è la necessità di installare impianti di grande potenza e di immagazzinare l'energia generata in eccesso. Qui tornano utili l'idrogeno e gli e-fuel, che permettono di recuperare - almeno in parte - ciò che altrimenti andrebbe sprecato: parliamo di energia, certo, ma se ci pensate la cosa vale anche le nostre auto.

