Retromarcia della UE: dal 2035 ammesse anche le auto a e-fuel

L'auto elettrica non è più l'unica via: l'Unione Europea fa retromarcia sulla messa al bando dei motori endotermici, ma - per ora - con una condizione molto precisa. La Commissione Europea ha infatti elaborato la bozza per un piano che consentirebbe la vendita di nuove auto con motori a combustione interna dopo il 2035 a patto che queste funzionino esclusivamente con e-fuel: i carburanti sintetici ''a impatto zero sul clima''.

La Germania spinge sugli e-fuel

LA PROPOSTA La bozza, riporta l'agenzia stampa internazionale Reuters, suggerisce di creare un nuovo tipo di categoria di veicoli nell'Unione Europea per le auto che possono funzionare solo con carburanti a emissioni zero. Tali veicoli dovrebbero disporre di una tecnologia in grado di evitare che possano essere utilizzati con altri carburanti, impedendo all'auto di avviarsi se fosse alimentata da carburanti non a emissioni zero. La proposta potrebbe offrire una scappatoia per le case automobilistiche, per continuare a vendere veicoli con motore a combustione dopo il 2035, data in cui è prevista una legge UE per vietare la vendita di nuove auto che emettano CO2.

SITUAZIONE TESA La proposta arriva nel tentativo di risolvere il contrasto con la Germania sull'eliminazione graduale da parte dell'UE delle auto con motore a combustione a partire dal 2035. Contrasto che vede schierate anche Italia, Polonia e Bulgaria a favore di una soluzione che sia in linea con il principio di ''neutralità tecnologica''. Ieri, il ministero dei trasporti tedesco ha affermato che i colloqui con la Commissione sulla prevista fine dei nuovi motori a combustione a partire dal 2035 stanno andando avanti, ma ha aggiunto di non poter dire quando sarà raggiunto un accordo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2023