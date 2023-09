Fiat 600 Hybrid: dal 2024, a grande richiesta. Il motore, il prezzo

Elettrica per natura, ibrida per necessità. Da Fiat 600e a Fiat 600 Hybrid, il passaggio è breve e soprattutto (oggi) obbligatorio. Full electric sempre poco più che una semplice nicchia, almeno su una piazza come il mercato italiano (3,9% di share nel 2023, dati UNRAE alla mano). Affinché il nuovo SUV compatto Fiat decolli, in gamma una variante termica (benché elettrificata) non può insomma mancare. Vedi anche il caso Jeep Avenger. 600 Hybrid sarà in vendita a partire dal 2024. A un prezzo nettamente più concorrenziale della EV. Quale tipologia di ibrido? Già, perché 600 Hybrid (non una sorpresa, dopo le anticipazioni estive) si equipaggia di un sistema ibrido leggero che per Fiat è nuovo (non è nuovo, invece, per altri due brand Stellantis...).



Fiat 600: elettrica, ora anche ibrida leggera

“La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la citycar BEV più venduta in Europa - spiega Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis - alimenta la nostra determinazione nel perseguire e rendere l’elettrico veramente accessibile a tutti. Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l’Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato. Pertanto, per questi Paesi selezionati, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”.

La soluzione scelta per 600 Hybrid (che esteticamente, salvo dettagli, dovrebbe essere pressoché identica a 600e) viene individuata da Fiat dalla sigla MHEV ''P2'' e consiste nella combinazione di un 3 cilindri benzina da 1,2 litri a ciclo Miller da 100 cv e 205 Nm, un motore elettrico BSG (Belt Starter Generator) da 21 kW (29 cv) integrato in un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti, un inverter, infine una batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione. Amalgamati tra loro, gli ingredienti danno vita a un sistema mild hybrid, ma un mild hybrid molto simile a un full hybrid (proseguendo la lettura, capirete anche il perché). E se il mild hybrid di Fiat 600 vi richiama alla mente il mild hybrid inaugurato da Peugeot 3008 Hybrid 48V e impiegato anche su nuova Peugeot 208 PureTech Hybrid e nuova Opel Corsa, non vi sbagliate affatto: le componenti elettromeccaniche sono le medesime, con la differenza che il 3 cilindri a benzina è qui registrato solo sulla potenza di 100 cv, escludendo per il momento l'alternativa da 136 cv. L'ibrido di Fiat 600 è invece differente (nella cilindrata, più che nel funzionamento, che è assai simile) dall'ibrido in uso su Fiat Tipo e Fiat 500X.

Il sistema mild hybrid di Peugeot 3008 Hybrid 48V

ISTRUZIONI PER L'USO Prestazioni moderate, come si conviene a un urban SUV (0-100 km/h in 11 secondi circa), alto livello di efficienza: consumi abbattuti del -15% rispetto a un equivalente propulsore non elettrificato, emissioni CO2 stimate a 110-114 g/km. Come funzioni un propulsore mild hybrid (senza scendere nei tecnicismi), ormai lo sanno anche i muri. Alimentato dalla batteria a 48 volt, che immagazzina energia in fase di frenata e decelerazione, il motore elettrico recita il ruolo di protagonista all'accensione, nelle partenze da fermo, a intermittenza nella guida cittadina a basse velocità (fino a 30 km/h e fino a 1 km di percorrenza ininterrotta: ecco perché è un ''super'' mild hybrid), persino ad andature autostradali, quando si rilascia il pedale del gas in condizioni stabili o in discesa. Di base, l'unità elettrica interviene altresì in supporto in fase di accelerazione e ripresa, aggiungendo un quid di coppia e potenza e fluidificando la guida.

IN ELETTRICO Oltre che in fase di avvio propulsore (e-launch), su Fiat 600 Hybrid l'alimentazione 100% elettrica può essere utilizzata sia per la funzione di trascinamento, o e-creeping (brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore), ad esempio in un ingorgo (e-queueing), sia in fase di manovra di parcheggio (e-parking).

600 Hybrid può viaggiare anche in modalità EV (a tratti)

Su nuova Fiat 600, il propulsore ibrido sarà in vendita a inizio 2024 con un prezzo di listino a partire da 24.950 euro, ben diversi dai 35.950 euro dai quali parte il listino di Fiat 600e e appena al di sopra della soglia di ingresso di Fiat 500X (24.200 euro). Prezzo promo di 21.950 euro, oppure 19.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services (anticipo zero, 59 rate da 275 euro al mese, rata finale 11.880 euro). Due livelli di allestimento: Fiat 600 Hybrid La Prima, la versione più esclusiva, e Fiat 600 Hybrid, la versione più accessibile.

Fiat 600 La Prima, gli interni

TECNOLOGIA Due pacchetti di servizi connessi: Connect One, di serie, con servizi di assistenza e di chiamata di emergenza, ma anche informazioni con dati mensili sullo stato di salute del veicolo, e Connect Plus, con navigazione, funzionalità per gestire da remoto il veicolo tramite app Fiat, per monitorare lo stile di guida e altro ancora. Novità assoluta su un modello Fiat è il cosiddetto Trip Report, funzione tamite la quale analizzare le abitudini di guida e migliorare di conseguenza l'impatto sui consumi. A presto per nuovi dettagli commerciali e tecnici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2023