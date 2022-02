Fiat 500X e Tipo Hybrid, adesso la famiglia è al completo

Disponibili (e ordinabili) anche in allestimento (RED), le versioni ibride che mancavano per elettrificare tutta la gamma Fiat. Quanto costano

L’elettrificazione della gamma Fiat è iniziata due anni fa, quando ancora la casa torinese orbitava nella galassia FCA (prima di diventare Stellantis), con le due piccole 500 e Panda. Oggi, con l’arrivo di 500X Hybrid e Tipo Hybrid, Fiat mantiene la promessa di offrire almeno una versione ibrida per ogni modello a listino. Una motorizzazione, quella mild hybrid, che riscuote un successo crescente (+30% solo nell’ultimo anno).

Fiat Tipo Hybrid: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIANO FUORI Come gli altri modelli in gamma, anche 500X Hybrid e Tipo Hybrid si caratterizzano per il logo “Hybrid” sul portellone posteriore, che disegna due foglie con gocce di rugiada di colore blu. Per 500X, inoltre, con il Model Year 2022 debutta il nuovo logo 500 e il lettering Fiat sul portellone posteriore.

C’È ANCHE ROSSA Come per gli altri modelli Fiat, anche queste due nuove versioni ibride sono offerte nell’allestimento (RED), in collaborazione con l’ente benefico fondato da Bono e Bobby Shriver nel 2006, inizialmente per contrastare la lotta all’AIDS, e da allora per raccogliere fondi a tutela della salute di tutto il pianeta.

Fiat 500X Hybrid: visuale di 3/4 anteriore

MOTORIZZAZIONI Sotto il cofano di Tipo e 500X Hybrid batte il FireFly quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri e con 130 CV di potenza, con una coppia massima di 240 Nm, abbinato a un motore elettrico da 48 Volt e 20 CV, inserito all’interno dell’inedito cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Il motore termico viene assistito da quello elettrico nelle partenze e nelle fasi di coasting, oltre che negli start & stop ai semafori.

Fiat 500X Hybrid: visuale di 3/4 posteriore

SPENTO AL 50% Si tratta per Fiat del primo powertrain ibrido nel quale il motore termico si può scollegare completamente dalla trasmissione, lasciando lavorare quello elettrico. Stando a quanto dichiara la casa torinese, questo vuol dire che in città l’auto può tenere spento il motore a benzina per quasi metà del tempo. Un risultato che si traduce in consumi ancor più vantaggiosi rispetto alle versioni a gasolio degli stessi modelli:

4.7 l/100 km contro i 5.0 l/100 km della motorizzazione diesel 1.6 di Tipo

contro i 5.0 l/100 km della motorizzazione diesel 1.6 di Tipo 5.1 l/100 km contro i 5.4 l/10 0km della motorizzazione diesel 1.6 di 500X

Calano le emissioni inquinanti dell’11%, mentre salgono le prestazioni: Tipo scatta da 0 a 100 km/h in 9 secondi, mentre 500X in 9,4 secondi. La piccola batteria - che si ricarica nelle frenate e in decelerazione - permette di muoversi a zero emissioni nelle partenze, procedendo a rilento in colonna nel traffico, oppure nelle fasi di parcheggio.

Fiat 500X Hybrid: l'abitacolo della versione (RED)

PREZZI E DISPONIBILITÀ Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid, prodotte rispettivamente negli stabilimenti di Melfi e Tofas (Turchia), possono essere già ordinate nelle concessionarie, con le prime consegne previste ad aprile. Fiat 500X Club 1.5 130CV Hybrid costa 29.400 euro. Tipo 5 porte 130 CV Hybrid ha un prezzo di listino di 26.450 euro.

OFFERTE AUTO In fase di lancio, il finanziamento di FCA Bank permette di scegliere 500X Hybrid e Tipo Hybrid con un anticipo di 4.000 euro e una rata mensile di 259 e 239 euro al mese rispettivamente (per 48 mesi), beneficiando di uno sconto immediato di 2.000 euro. Alla fine del contratto è possibile sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla pagando una maxirata finale, oppure restituirla.

NON È FINITA QUI “Il percorso di elettrificazione di Fiat continua. Oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile”, ha dichiarato Olivier Francois, CEO della casa torinese. “Ma non è finita. Il nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue, l’obiettivo è lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/02/2022