Fiat Panda M-Sport: e si scatena il "Panda'monium". Video

Come trasformare un vecchio Pandino in un bombardone rally? Rivolgersi all'azienda che ha fatto di Fiesta una specialista del WRC

Si è fatta un nome grazie a progetti vincenti come la pistaiola Bentley Continental GT3 e - ancor di più - la selvaggia Ford Fiesta WRC. Ma dal cilindro, la britannica M-Sport sa estrarre bestioline ancor più rare. Così, quando un cliente di lunga data ha chiesto all'azienda di combinare qualcosa di davvero speciale con una Fiat Panda 4x4 anni '90, che mantenesse l'aspetto Panda ma che la rendesse anche un'auto da rally strepitosa, M-Sport ha preso il mixer e ha shakerato una bevanda ad alta gradazione. Panda by M-Sport, uguale proprio carrozzeria Panda su telaio - e propulsore - Fiesta R5. Altrimenti nota come ''Panda'monium''. Vai di primo video.

VEDI ANCHE

PANDIESTA Montare un Pandino su telaio tubolare significava allargare la scocca dell'auto originale di 36 cm. La vedete la griglia frontale? Ecco, in realtà sono due griglie Panda fuse tra di loro. Ma ovviamente si rendeva necessario altro, per far scorrere al di sotto del pianale la super carreggiata della Fiesta. Maggior sviluppo trasversale è stato così conquistato grazie ai passaruota a sezione scatolata che, davanti, confluiscono in un maxi paraurti. In senso longitudinale, il passo è infine stato allungato di 32 cm. Il diffusore posteriore e lo scarico singolo centrale trasmettono tutta la drammaticità dell'impresa. Gli interni sono Fiesta R5, ad eccezione del cruscotto Panda e del poggiapiedi del navigatore. Altro video, questa volta un po' più tecnico: protagonista, il boss di M-Sport Matthew Wilson.

STREET ILLEGAL Sotto il cofano è stato incastrato il quattro cilindri Ford EcoBoost da 1,6 litri, che invia quasi 300 CV e 332 Nm di coppia a quattro Pirelli P Zero attraverso una trasmissione sequenziale a cinque velocità e due differenziali personalizzati. Nonostante la targa, qui non si tratta di legalità stradale, bensì proprio di... illegalità. M-Sport è certa che la sua Panda'monium sia pronta per affrontare qualsiasi prova speciale su asfalto o su ghiaia. Qui, mai avanzato nessun dubbio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2021