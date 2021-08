DAVIDE CONTRO GOLIA Di sfide impossibili fra automobili ne abbiamo viste tante: tempi sul giro, drag race, contest su strade innevate. Ma un testa a testa fra Davide e Golia su un percorso off-road, davvero ci mancava. In questo nuovo episodio del “tutto si può fare a bordo di una macchina” troviamo nel ruolo di Davide una Fiat Panda Cross e in quello di Golia… rullo di tamburi… una mastodontica Tesla Model X. In cabina di regia i simpatici ragazzi anglosassoni di CarWow, che hanno voluto togliersi il dubbio su quale fra le due auto fosse più adatta a sterrati e mulattiere. La piccola e leggera italiana o la gigantesca, potentissima americana a zero emissioni? Due rivali fra le più improbabili da mettere a confronto, innanzitutto per la meccanica, visto che con soli 80 CV di potenza erogati dal suo 0,9 litri bicilindrico turbo, la Fiat sembra sconfitta in partenza. Sarebbe difficile trovare un’auto moderna meno performante da gettare nella mischia. Sfortunatamente per la Tesla, la natura senza pretese della torinese è anche uno dei suoi principali vantaggi. Il piccolo motore e le sue ridotte dimensioni fanno sì che non pesi molto. Infatti, mentre la Model X P100 D supera i 2.500 kg, la Fiat pesa meno della metà, facendo arrivare l’ago della bilancia a soli 1.165 kg. Quindi, sebbene sia meno potente dell’americana, la Panda Cross non ha bisogno di tanti cavalli per arrampicarsi su colline e terreni scoscesi. Guardate anche voi come se la cava, cliccando sul video qui sotto.

ITALIA VS AMERICA 1-0 Niente male la piccoletta made in Italy. In certe situazioni si è fatta beffe della super tecnologica Tesla a zero emissioni. Il fatto che la Panda sia un’utilitaria è un altro jolly a suo favore in fuoristrada. Mentre la Model X è un perfetto incrociatore per trasportare le persone nel massimo comfort su strade asfaltate, le dimensioni compatte e il raggio di sterzata ridotto della Panda Cross la rendono maneggevole sia sui sentieri sterrati sia nel traffico cittadino. Magari senza lo stesso comfort del SUV di Elon Musk, ma con un’agilità sorprendente. Ciò significa che durante questa sfida, la piccola Fiat si è potuta arrampicare, scorrazzare e ronzare intorno al bestione a stelle e strisce con una certa, simpatica, impertinenza. Nel complesso, la “Pandina” si è rivelato un fuoristrada sorprendentemente efficace in questa singolar tenzone. Quindi, anche se la Tesla avrebbe un vantaggio sostanziale in qualsiasi altra prova su un nastro d’asfalto, forte dei suoi millemila cavalli di potenza e Nm di coppia, in questo caso il testa a testa ci svela un risultato interessante e tutt’altro che già scritto.