UNA NUOVA SFIDA ELETTRIZZANTE Il pilota e giornalista americano Randy Pobst, sta preparando la sua nuova sfida alla Pikes Peak Hill Climb, storica gara in salita che si svolge ogni anno in Colorado fin dal 1916 e seconda per anzianità solo alla 500 Miglia di Indianapolis, nata nel 1911. Pobst si è accasato con il team Unplugged Performance, che farà correre una Tesla Model S Plaid. L'anno scorso Pobst si è dovuto ritirare per un incidente con la Model 3 che stava pilotando. Oggi possiamo vederlo allenarsi, con il rumore della sirena a bordo della super berlina sparato a tutto volume per avvisare gli spettatori che sta arrivando un'elettrica da oltre 1.000 CV.

I PERICOLI DEL TRACCIATO AMERICANO Come gli appassionati sapranno di certo, la salita è piena di pericoli. Un secondo prima si deve dare gas in pieno controluce con il sole negli occhi, il secondo successivo ci si trova catapultati in un tratto ombreggiato. Man mano che il tracciato si riscalda e si raffredda, l'aderenza degli pneumatici cambia. Può insorgere all’improvviso un guasto meccanico e l'errore umano è dietro l’angolo. I guardrail sono pochi e gli strapiombi si trovano a un palmo dal muso delle auto (e delle moto). Infine, l’imprevisto di incappare in qualche animale selvatico che attraversa la strada mentre il pilota prova a percorrere le 12,42 miglia (19,99 km) per 156 curve dai 2.862 metri di altitudine della partenza fino ai 4.300 metri del traguardo.

LA MODEL S PLAID DEL TEAM AMERICANO Per affrontare questa sfida il team Unplugged Performance ha deciso di usare il powertrain di serie della Model S, il che significa 1.020 CV e un tempo sullo zero-cento di circa due secondi, ma tutto il superfluo a bordo dell’auto è stato eliminato. Per ridurre il peso sono stati eliminati anche gli airbag, i pannelli delle portiere, la console centrale, ecc. La macchina ha un solo sedile da corsa con cinture di sicurezza a sei punti. L’aerodinamica è stata ottimizzata con uno splitter più grande e un'ala posteriore regolabile. Le sospensioni mantengono le molle pneumatiche originali, ma sono stati aggiunti ammortizzatori con una taratura studiata per sopportare lo stress della gara e una barra antirollio regolabile. La connessione a terra è assicurata da pneumatici slick Yokohama Advan montati su cerchi in alluminio alleggeriti. Le pinze dei freni sono di serie, ma i dischi sono stati sostituiti con altri più performanti. Nel complesso, la Tesla Model S Plaid, sembra preparata in maniera impeccabile. Guardatevi il video per capire cosa significa affrontare questo toboga in salita, resterete a bocca aperta!

VELOCITÀ DI PUNTA PAZZESCHE Mentre Pobst aggredisce l’asfalto della Pikes Peak, possiamo vederlo arrampicarsi superando i 200 km/h prima di affrontare alcune curve e mantenere la stessa velocità anche in percorrenza. La luce del sole entra con violenza in abitacolo e il pilota si difende dalle insidie come può. Il rumore in abitacolo è davvero sinistro e molto forte. La macchina sembra quasi per esplodere, tanti sono i suoni che si diffondono in cabina. Si sentono in maniera distinta scoppiettii, sassi che colpiscono la parte inferiore della scocca, pneumatici che stridono sull’asfalto e altri rumori meccanici che si mischiano in un “concerto” a tutto volume. Ma non si sente il rombo del motore, ovviamente. Davvero strano, ma anche curioso e interessante vedere in presa diretta la Tesla più potente di sempre inerpicarsi a tutta velocità sulla montagna del Colorado. Le prove cronometrate proseguiranno nei prossimi giorni e saranno necessarie per imparare a memoria ogni curva, ogni avvallamento, ogni insidia di questo affascinante tracciato per prepararsi al meglio alla 99a edizione della Pikes Peak International Hill Climb che si svolgerà il 27 giugno.