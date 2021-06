ONE MUSK SHOW Un conto è sentirne parlare, ben altro effetto lo suscita vederla in carne, ossa e ioni di litio. Tesla Model S Plaid esiste, e nonostante ancora non muova le ruote, immobile com'è su un palcoscenico allestito per la circostanza, esercitiamo il diritto e il dovere di credere che le sue performance rispecchino la sua spaziale scheda tecnica. Nella notte, a Freemont California, Model S Plaid ha ricevuto la benedizione di Elon Musk. La cerimonia ha rispettato il canovaccio solito, col tycoon in persona a snocciolare le caratteristiche dell'ultima creatura Tesla, e a dispensare le solite gag. Riguarda il video dell'evento, Musk è garanzia di show.

LA NUMERO UNO IN NUMERI Con la sua configurazione a trazione integrale trimotore e a una potenza di sistema di 1.020 cv, Model S Plaid raggiunge i 100 km/h in meno di 2 secondi e un velocità massima di 320 km/h. Può completare il quarto di miglio in 9,24 secondi, con una velocità di uscita di 245 km/h: otterrà una parte nel prossimo episodio della saga Fast & Furious? Capitolo autonomia: per la versione dual motor, Musk dichiara 663 km, mentre la tri-motor registra comunque un valore di poco inferiore (circa 640 km). Da ''super Supercharger'', ricarica di 300 km in soli 15 minuti. E ancora: il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso di qualsiasi altri veicolo (Cx 0,208) e, nelle Musk-proiezioni (cioè in attesa di crash test ufficiali), la più bassa probabilità di lesioni mai restituita da un'auto di serie.

CHIAROVEGGENZA Prestazioni, ma non solo. Tra i trucchi più sorprendenti di Model S Plaid, la capacità di memorizzare determinati pattern di comportamento dell'utente, quindi di compiere gesti come uscire dal proprio vialetto o da un parcheggio in totale autonomia. ''Come se ti leggesse la mente'', ammicca Musk. Che nel corso della serata dispensa numerose altre perle, una delle quali - repetita iuvant - continua a fare un certo effetto: ''Model S Plaid sarà più veloce di qualsiasi Porsche''. Nessuno, al momento, è stato ancora in grado di smentirlo.