SORPRESA TARGATA TESLA Il Battery Day, evento in cui Elon Musk aggiorna periodicamente i suoi seguaci, ha portato con sé diverse novità: prossimamente avremo una mini Tesla a meno di 25.000 dollari, batterie con più autonomia e una nuova Tesla Model S Plaid, una versione dalle prestazioni e dall'autonomia super. Proprio la versione speciale dell'ammiraglia, che è già ordinabile online, merita un approfondimento...

UNA SUPER MODEL S La Model S Plaid si colloca al top della gamma: 1.100 CV di potenza, 0-100 in meno di 2'' e velocità massima di 320 km/h. Il tutto con un'autonomia di oltre 840 km. La trazione della Plaid è integrale, come quella delle sorelle Long Range e Performance, ma conta su un triplo motore elettrico - le altre ne hanno 2 - che secondo Musk le varrà anche il record sul 1/4 di miglio tra le auto di serie: per percorrerlo le serviranno meno di 9''. Altro che Model S Cheetah Stance...

SI PUÒ ORDINARE: QUANDO ARRIVA? Gli ordini per Tesla Model S Plaid sono già aperti: le prime consegne, però, sono attese per la fine del 2021 e il prezzo di questa super berlina è di 140.990 euro. Con 1.000 euro, già da ora, potete iniziare a riservare la vostra.