MAIN EVENT Elon Musk come Steve Jobs, stessa visione ad ampio spettro del mondo che ci circonda, stesso passione per suspense e teatralità. E così il Battery Day che periodicamente il Ceo del brand più innovativo delle quattro ruote celebra per aggiornare pubblico e stakeholders circa i suoi programmi a breve e lungo termine, sempre di più somiglia alla premiere di un nuovo device Apple. Appuntamento questa sera (martedì 22 settembre) a partire dalle 22.30 ora italiana (le 14.30 al quartier generale Tesla di Fremont) in diretta streaming sul sito Internet di Tesla Motors. Prima, il meeting con gli investitori. A seguire, Musk che si rivolge alla platea globale. Ambedue le sessioni sono comunque accessibili a tutti: per la prima, è necessario registrarsi. Quali dunque i temi del Battery Day 2020?

LONG LAST BATTERY Come anche anticipato dallo stesso Musk via Twitter, focus a questa tornata sulle batterie. In particolare, ci si aspetta qualche informazione in più sugli accumulatori che in futuro Tesla produrrà per conto proprio, riducendo in questo modo la partnership con Panasonic, LG Chem e CATL, e che secondo le prime proiezioni saranno accreditate di una vita utile di 1 milione di miglia, prima di essere smaltite. La produzione delle batterie seguirà a sua volta un protocollo più ecologico, mitigando così le emissioni CO2 per ciascuna unità prodotta. Altre rivelazioni potrebbero interessare la location della prossima Gigafactory (Texas?), così come i piani per la gamma auto degli anni a venire. Diciamo auto, ma tra Tesla Semi (il tir elettrico) e Cybertruck, il pickup alla Blade Runner, l'offerta include ormai veicoli di ogni genere. Bando alle ciance: sintonizziamoci e ascoltiamo Mr Musk.